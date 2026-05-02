Üsküdar sahil hattında gerçekleştirilecek koşu organizasyonu sebebiyle yarın sabah saatlerinden öğleye kadar birçok cadde ve bağlantı yolu ulaşıma kapalı olacak. Trafik ekipleri bölgede yoğunluk yaşanmaması için sürücülere önceden plan yapmalarını önerdi.

İSTANBUL'DA 3 MAYIS TARİHİNDE BAZI YOLLAR KAPALI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, "İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" kapsamında Üsküdar'da uygulanacak trafik düzenlemesini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00 ile 13.00 arasında bazı yollar araç geçişine kapatılacak.

Kapanış uygulanacak güzergahlar arasında Harem Sahil Yolu'nun, Harem Otogarı dönüş noktaları ile Hakimiyeti Milliye Caddesi arasındaki bölümü yer alıyor. Bu hatta bağlantısı bulunan yollar da geçici süreyle ulaşıma kapalı olacak.

Ayrıca Selmani Pak Caddesi ile Paşa Limanı Caddesi arasında kalan Hakimiyeti Milliye Caddesi bölümü de etkinlik süresince trafiğe kapatılacak. Paşa Limanı Caddesi'nin İcadiye Caddesi bağlantısına kadar olan kısmında da araç geçişine izin verilmeyecek.

Kuzguncuk tarafında ise Kuzguncuk Çarşı Caddesi'nin belirli bölümleri ve bu güzergaha çıkan ara yollar kapanacak. Abdullahağa Caddesi'nin Beylerbeyi yönündeki sahil bağlantıları da organizasyon boyunca trafiğe kapalı tutulacak noktalar arasında bulunuyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergah olarak Selimiye İskele Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 kara yolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi'nin kullanılabileceğini bildirdi.