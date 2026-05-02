Gürlek, terörün sadece güvenlik sorunu değil demokrasiyi ve kalkınmayı tehdit eden bir mesele olduğunu vurgulayarak Terörsüz Türkiye hedefinin önemine değindi.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da başlayan yürüyüşünün yıllarca bastırılmış bir iradenin yeniden şahlanışı olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen Siyaset Okulu programına katıldı. (Fotoğraflar: DHA)

Gürlek, Türkiye'nin yakın tarihine vurgu yaparak, "Yakın siyasi tarihimizde birçok trajediler vuku bulmuş, demokrasimiz ciddi rahatsızlıklar yaşamış, siyaset kültürümüz olgunlaşmaya bile fırsat vermeden yaratılan krizlerle karanlık dehlizlere doğru itilmiştir. Her defasında millet inancını korumaya devam etmiş, sabırla ve vakur bir şekilde siyasetin en önemli çıkış yolu sandıkta millet üzerine kurulu oyunları bozmayı becermiştir" ifadelerini kullandı.

"VESAYET DUVARINI MİLLETİN AKLI YIKTI"

Milletin siyasetin tüm ayarlarını bozan odaklara karşı her defasında kararlı durduğunu dile getiren Bakan Gürlek, 1960 darbesinin Türkiye'de vesayet düzeninin kurumsallaşmasının başlangıcı olduğunu belirtti.

12 Eylül 1980 darbesi ile siyasetin askıya alındığını, milletin iradesinin yok sayıldığını hatırlatan Bakan Gürlek, darbelerin sadece milli iradeye pranga vurmadığını toplumun hafızasını da tahrip ettiğini söyledi. Bakan Gürlek, sözlerine şöyle devam etti: