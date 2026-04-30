Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Toplam 4 bin 99 metre tünel uzunluğuyla Kırkdilim Geçişi'ni bölünmüş yol ve tünel konforuyla geçilebilir hâle getirdik" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Yol medeniyettir" anlayışıyla, 2002 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattıkları bölünmüş yol seferberliğiyle çok önemli mesafeler kat ettiklerini vurguladı.
24 YILDA ÇORUM-KARS ARASI KADAR TÜNEL İNŞA EDİLDİ
Bölünmüş yol ağının 24 yıl önce 6 bin 101 kilometre uzunluğunda olduğunu ve sadece 6 ili birbirine bağladığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bugün ise bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometrenin üzerine ve birbirine bağlanan il sayımızı 77'ye yükselttik. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 856 kilometreye çıkardık. Sadece geçen sene 57 kilometre tünel bitirmişiz.
Bakın, 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, 2002 yılından bu yana biz 806 kilometre daha tünel inşa ettik. Dile kolay tam 16 kat…
Yani uç uca eklediğimizde Çorum merkezden girdiğinizde kesintisiz bir şekilde Kars'a kadar ulaşabileceğiniz bir tünel mesafesinden, kesintisiz bir yeraltı ulaşım sisteminden bahsedebiliriz."
"ÇORUM'UN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA 93 MİLYAR LİRA ÜZERİNDE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"
Çorum'un sadece bir şehir değil, tarihin, kültürün ve insanlığın asırlık öykülerinin kesiştiği, her köşesinde bir uygarlığın nefesini hissettiren eşsiz bir mozaik olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Günümüzde savunma, toprak, makine, gıda, kâğıt ve seramik başta olmak üzere pek çok sanayi kolunun geliştiği, önemli ihracat merkezlerimiz arasında yer almaktadır. İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan şehrimiz her geçen gün büyümeye de devam ediyor." dedi.
Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çorum'un şehir merkezi, ilçeleri ve çevre illerle ulaşım standardını yeni ulaşım yatırımlarıyla güçlendirdiklerini vurguladı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2002 yılından bu yana Çorum'un ulaşım ve haberleşme altyapısına 93 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 59 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 7 kat arttırarak 408 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu da 59 kilometreden 479 kilometreye ulaştırdık.
Samsun-Ankara, Çorum-Yozgat, Çorum-İskilip, İskilip Şehir Geçişi, İskilip-Çankırı ve Saraydüzü-Kargı Yolları gibi önemli projeleri tamamlayarak Çorumlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk.
Yine Çorum Çevre Yolu'nda; Burunçiftlik, İskilip, Osmancık ve Üniversite kavşaklarını hizmete açtık.
Bugün de Sinop'tan başlayıp Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının da ulaşım standardını arttıran stratejik bir güzergâhta, Çorum'umuzun çehresini değiştiren önemli bir eseri daha hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz."
"KIRKDİLİM GEÇİŞİ'Nİ BÖLÜNMÜŞ YOL VE TÜNEL KONFORUYLA GEÇİLEBİLİR HâLE GETİRDİK"
Açılışı gerçekleştirilen Çorum-Laçin Yolu hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz 50 kilometre uzunluğundaki Çorum-Laçin-Osmancık Yolu'nun açılışını yaptığımız Çorum-Laçin arasındaki 25 kilometrelik kesimi; özellikle zorlu coğrafyasıyla bilinen meşhur Kırkdilim Geçişi'ni de kapsıyor.
Bildiğiniz üzere Kırkdilim'e vardığınızda doğa size adeta 'buradan geçmek bedel ister' der. Burası, Çorum'un kuzeyinde, sarp kayalıkların yüzlerce metre derinliğinde yarmış olduğu muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir coğrafyadır.
İşte burada doğanın sanki 40 düğümle bağladığı bu zorlu coğrafyayı, üç ayrı tünelle, adeta ipek bir kurdele gibi dümdüz ve güvenli bir yola dönüştürdük." açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu, güzergâh üzerinde her biri çift tüplü olarak inşa edilen; bin 389 metre uzunluğundaki T-1, bin 157 metre uzunluğundaki T-2 ve bin 553 metre uzunluğundaki T-3 tünelleriyle toplam 4 bin 99 metre tünel uzunluğuyla Kırkdilim Geçişi'ni bölünmüş yol ve tünel konforuyla geçilebilir hâle getirdiklerini vurguladı.
"SEYAHAT SÜRESİNİ YARIM SAATTEN 15 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK"
Her virajında can ve mal emniyetini tehdit eden yolu tarihe gömdüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Heyelan, kaya düşmesi, şev kayması gibi riskleri ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımız artık Kırkdilim Mevkiini korku ve tedirginlik duymadan, konfor ve güven içinde geçecek. Projemiz sayesinde hizmete sunulan 25 kilometrelik kesimdeki seyahat süresini yarım saatten 15 dakikaya düşürdük. Bu sayede, zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 418 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını yıllık 3 bin 420 ton azaltarak Çorum'un güzel doğasını koruyacağız."
Yolun ilçeler arasındaki bağları güçlendirirken ticareti, turizmi ve tarımsal üretimi de canlandıracağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerimiz Çorum'un tarihine ve lezzetlerine daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli ulaşacaktır." dedi.
BAKAN URALOĞLU'NDAN HIZLI TREN MÜJDESİ
Çorum'da sadece karayolu yatırımlarıyla sınırlı kalmadıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, devam eden ve planlanan diğer projeler hakkında da açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Çorum'u ilk kez demiryolu ağıyla hem de doğrudan hızlı tren konforuyla biz tanıştırıyoruz. Çorum'u Türkiye'nin en önemli demiryolu projelerinden biri olan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattının tam kalbine yerleştiriyoruz.
Bildiğiniz üzere Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattımızın 120 kilometrelik Delice - Çorum kesiminin yapımına geçen yıl başladık.
Bugün itibarıyla, bu etabımızdaki genel fiziki ilerlememiz yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştı. 200 kilometre hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacaktır."
Uraloğlu, proje ile sadece Ankara'dan Çorum, Amasya, Samsun ve Karadeniz'e uzanan bir ulaşım yolu değil, kardeşliği pekiştirecek, sıla hasretini dindirecek, bölgenin refahını artıracak bir medeniyet köprüsünün yükseldiğini dile getirdi.
Özellikle tatil sonralarında Kırıkkale, Delice ve Çorum güzergahlarında yaşanan trafik yoğunluğunu hafifleteceğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Sizlerle yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Hattımızın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergâhta; Çorum–Merzifon ve Merzifon–Havza kesimlerini iki ayrı kısım halinde ihaleye çıktık. Bu kapsamda, Çorum–Merzifon kesiminin ihalesini 27 Nisan'da, Merzifon–Havza kesiminin ihalesini ise 28 Nisan'da gerçekleştirdik.
Hayırlı olsun. İnşallah Havza–Samsun arasının da en kısa sürede ihalesini yapacağız. Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla; Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak; yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak. Yani biz Samsun Limanı'nı Mersin'e, Akdeniz'e yüksek hızlı demiryoluyla bağlamış olacağız.
Çorum'un, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarında merkez konumundaki stratejik avantajını en iyi şekilde değerlendirecek bu proje, şehrimizin ticaret, turizm ve sanayi potansiyelini daha da büyütecektir."