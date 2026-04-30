Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Çorum'un ulaşım ve haberleşme altyapısına 93 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin Yolu ile toplam 4 bin 99 metre uzunluğundaki 3 tüpten oluşan Kırkdilim Tünelleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Yol medeniyettir" anlayışıyla, 2002 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattıkları bölünmüş yol seferberliğiyle çok önemli mesafeler kat ettiklerini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Toplam 4 bin 99 metre tünel uzunluğuyla Kırkdilim Geçişi'ni bölünmüş yol ve tünel konforuyla geçilebilir hâle getirdik" dedi.

ÇORUM-LAÇİN YOLU VE KIRKDİLİM TÜNELLERİ HİZMETE AÇILDI.

24 YILDA ÇORUM-KARS ARASI KADAR TÜNEL İNŞA EDİLDİ

Bölünmüş yol ağının 24 yıl önce 6 bin 101 kilometre uzunluğunda olduğunu ve sadece 6 ili birbirine bağladığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün ise bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometrenin üzerine ve birbirine bağlanan il sayımızı 77'ye yükselttik. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 856 kilometreye çıkardık. Sadece geçen sene 57 kilometre tünel bitirmişiz.

Bakın, 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, 2002 yılından bu yana biz 806 kilometre daha tünel inşa ettik. Dile kolay tam 16 kat…

Yani uç uca eklediğimizde Çorum merkezden girdiğinizde kesintisiz bir şekilde Kars'a kadar ulaşabileceğiniz bir tünel mesafesinden, kesintisiz bir yeraltı ulaşım sisteminden bahsedebiliriz."

Çorum'un sadece bir şehir değil, tarihin, kültürün ve insanlığın asırlık öykülerinin kesiştiği, her köşesinde bir uygarlığın nefesini hissettiren eşsiz bir mozaik olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Günümüzde savunma, toprak, makine, gıda, kâğıt ve seramik başta olmak üzere pek çok sanayi kolunun geliştiği, önemli ihracat merkezlerimiz arasında yer almaktadır. İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan şehrimiz her geçen gün büyümeye de devam ediyor." dedi.