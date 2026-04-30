Kazada tır sürücüsü İsmail Çoban ve motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar hayatını kaybetti, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Akhisar'daki Yeni Gülruh Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve çeşitli protokol üyeleri katıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde tır ile 9 aracın karıştığı kazada yaralanan polis memuru Serkan Hızlı şehit oldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde tır ile 9 aracın karıştığı trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı'nın (34) cenazesi, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

İZMİR'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Hızlı'nın cenazesi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ndeki törenin ardından Akhisar ilçesindeki Yeni Gülruh Camisi'ne götürüldü.

AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hızlı için camide öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Bu sırada şehidin annesi Hatice ve babası Enver Hızlı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.