İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis Serkan Hızlı Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı'nın cenazesi, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde Şehidin annesi Hatice ve babası Enver Hızlı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

  • İzmir'in Bornova ilçesinde tır ile 9 aracın karıştığı kazada yaralanan polis memuru Serkan Hızlı şehit oldu.
  • Serkan Hızlı'nın cenazesi İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde düzenlenen törenin ardından Akhisar'a götürüldü.
  • Akhisar'daki Yeni Gülruh Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve çeşitli protokol üyeleri katıldı.
  • Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Akhisar Şehitliği'nde toprağa verildi.
  • Kazada tır sürücüsü İsmail Çoban ve motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar hayatını kaybetti, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde tır ile 9 aracın karıştığı trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı'nın (34) cenazesi, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

İZMİR'DE TÖREN DÜZENLENDİ
Hızlı'nın cenazesi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ndeki törenin ardından Akhisar ilçesindeki Yeni Gülruh Camisi'ne götürüldü.

AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Hızlı için camide öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Bu sırada şehidin annesi Hatice ve babası Enver Hızlı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene Hızlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, son yayımlanan atama kararlarıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili de katıldı. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

AKHİSAR ŞEHİTLİĞİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Akhisar Şehitliği'nde toprağa verildi.

KAZA
Dün (29 Nisan) Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrilmişti.

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın, aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarptığı kazada 1 polis memuru şehit olurken 2 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

Kazada tır sürücüsü İsmail Çoban ile motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar hayatını kaybederken 2'si polis 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralı polisler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralı polis memuru Serkan Hızlı, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs açıklaması: Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanı dışında etkinliklere izin verilmeyecek
1 Mayıs'ta 2 rota!

 Savcılık siyah BMW'nin peşine düştü! Mustafa Türkay Sonel'in aracında DNA bulguları: Gülistan Doku'nun anne ve babasından örnek alındı
"Doku" örneği!

