İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs açıklaması: Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanı dışında etkinliklere izin verilmeyecek

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için rotayı netleştirdi. Etkinliklerin resmi adresi olarak Kadıköy Rıhtım Meydanı (10.00-17.00) ve Kartal Meydanı (12.00-19.00) dışındaki alanlar etkinliklere kapatıldı. Şehrin merkezi noktaları olan Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih’te ise gün boyu her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması "huzur ve güvenliği sağlama" gerekçesiyle tamamen yasaklandı. Valilik, yasa dışı faaliyetlere karşı vatandaşları hassasiyete çağırırken, "İzinli mitingler dışında hiçbir provokatif eyleme müsaade edilmeyecek" uyarısında bulunarak güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı'nda yapılacak etkinliklere izin verildiğini, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş'ta ise gün boyunca her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.

2 İLÇE DIŞINDA ETKİNLİKLER YAPILAMAYACAK

Açıklamada, "Bu kapsamda, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı, TKP ise Kartal Meydanı için Valiliğimize resmi başvuruda bulunmuştur. Tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu başvurular uygun görülmüş ve onaylanmıştır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda 10.00-17.00 saatleri arasında, TKP ise Kartal Meydanı'nda 12.00-19.00 saatleri arasında kutlama programlarını yapacaktır. Bu etkinlikler dışında ilimiz genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Alınan tedbirlere değinilen açıklamada, "İstanbul'un 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Valiliğimizce Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs Cuma günü 00.01-23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklanmıştır." denildi.

İZİNSİZ GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLERE İZİN VERİLMEYECEK

İl genelinde izinli miting ve kutlamalar dışında hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyeceği, bu yönde alınması gereken tüm tedbirlerin ilgili birimlerce alınacağı kaydedilen açıklamada, bu tür provokatif eylem, gösteri ve benzeri yasa dışı faaliyetler konusunda vatandaşlardan hassasiyet göstermeleri istendi.

