İzmir'deki CHP'li belediyelerde maaş krizi: 3 ilçede memurlar iş bırakma eyleminde

İzmir'deki CHP'li belediyeler hem vatandaşı hem de çalışanlarını mağdur etmeye devam ediyor. Karşıyaka, Bayraklı ve Buca belediyelerinde patlak veren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizi sonrası memurlar, kazanılmış haklarının mevcut rakamların altına çekilmek istenmesine karşı iş bırakma eylemleri gerçekleştiriyor.

İzmir'de CHP'li ilçe belediyelerinde patlak veren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizleri giderek büyüyor. Karşıyaka, Bayraklı ve Buca belediyelerinde görev yapan memurlar, kazanılmış haklarının mevcut rakamların altına çekilmek istenmesine karşı iş bırakma eylemleri gerçekleştiriyor.

BAYRAKLI'DA İKİNCİ HAFTA

Özellikle Bayraklı Belediyesinde 2 haftadır devam eden krizde, memurların tepkisi çığ gibi büyürken, Karşıyaka ve Buca belediyelerindeki emekçiler de seslerini yükseltmek için eylem sürecine dahil oldu.

Memurlar eylemde (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'ya aittir)

TEKLİF YARI YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ, MEMURLAR EYLEM YAPTI

Bayraklı Belediyesinde, belediye yönetimi ile Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen TİS görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması krizi derinleştirdi. Memurların mevcut 24 bin 465 TL olan TİS haklarının, belediye yönetimi tarafından sunulan yeni teklifle 13 bin 328 TL'ye düşürülmek istenmesi ipleri kopardı. 2 haftadır iş bırakma eylemi yapan memurlar, bugün de belediye binası önünde bir araya gelerek sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Filiz

"KAZANILMIŞ HAKLAR PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ"

Belediye binası önünde memurlar adına açıklamalarda bulunan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Filiz, Bayraklı Belediyesinde yürütülen sürecin çözüm üreten bir müzakere zemini olmaktan çıkarıldığını savundu.

Filiz, "Bugün burada, yaşanan hak gasplarına ve dayatmalara karşı sesimizi yükseltmek için bir aradayız. Emekçilerin kazanılmış haklarının tartışmaya açıldığı bir dayatma sürecine dönüştürülmüştür. Gelinen noktada belediye yönetimi tarafından sunulan teklif, mevcut toplu sözleşmenin dahi gerisine düşmüştür. Bu teklif, emeği yok sayan, kazanılmış hakları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir anlayışın ürünüdür. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Kazanılmış haklar pazarlık konusu yapılamaz. Mevcut sözleşmenin altına düşen hiçbir teklifi kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"HAKLARIMIZ HEDEF ALINIYOR"

"Toplu sözleşme bir lütuf değildir" diyerek eylemlerin sadece Bayraklı ile sınırlı kalmadığını ve İzmir'in diğer metropol ilçelerine sıçradığını vurgulayan Filiz, şu ifadelere yer verdi:

"Toplu sözleşme anayasal ve demokratik bir haktır. Bu hak, keyfi yorumlarla daraltılamaz, idari tasarruflarla ortadan kaldırılamaz. Buradan Belediye Başkanı İrfan Önal'a da sesleniyoruz: Masaya, mevcut sözleşmenin üzerinde, emekçiyi koruyan, İzmir'in gerçek yaşam şartlarını gözeten, adil ve gerçekçi bir teklif ile gelin. Aksi halde bilinmelidir ki, bizler yasal, demokratik ve meşru tüm haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız. Bu bir tehdit değil, demokratik hukuk düzeninin bize tanıdığı hakkın açık bir ifadesidir. Sadece burada değil, Bayraklı'da, Karşıyaka'da, Buca'da ve Narlıdere'de TİS haklarımız hedef alınmaktadır. Bunu asla kabul etmiyoruz."

Vesayet tarihe gömüldü! AK Parti'den 27 Nisan e-muhtırasında denklemi tersine çeviren hamle: Başkan Erdoğan'ın iradesini hesap edemediler
27 Nisan e-muhtıra sürecinde ne yaşandı?

