Son dakika: Washington'da büyük panik! Trump'ın yemeğinde silah sesleri duyuldu

Washington'da hareketli dakikalar! ABD Başkanı Donald Trump ve kabine üyelerinin katıldığı resmi akşam yemeğinde silah sesleri yükseldi. Gizli Servis anında müdahale ederek Trump ve tüm hükümet yetkililerini salondan tahliye etti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin düzenlediği program sırasında gerçekleşen protesto nedeniyle güvenlik gerekçesiyle salondan çıkarıldı.



Saldırganın yakalandığını ileten ABD Başkanı Trump: "D.C.'de oldukça hareketli bir gece. Gizli Servis ve emniyet güçleri muazzam bir iş çıkardı; çok hızlı ve cesurca müdahale ettiler. Saldırgan yakalandı. Ben şahsen "şov devam etsin" görüşümü ilettim ancak tamamen emniyetin direktiflerine göre hareket edeceğiz. Karar ne olursa olsun, bu gece planlanandan çok farklı geçecek ve belli ki her şeyi en baştan, yeniden yapmak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.



