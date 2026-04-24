MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı! Yerine Cihad Demirli atandı

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çeşitli bakanlıklara atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevinden alınarak yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı.
  • Milli Eğitim Bakanlığında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cem Gençoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Cengiz Mete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu getirildi.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes Bot, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk Öztürk atandı.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Personel Genel Müdür Yardımcılığına Tarık Tanguroğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Oğuzhan Yıldırım getirildi.

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

(Haberin fotoğrafı AA Arşiv'e aittir.)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına Tarık Tanguroğlu atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes Bot, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk Öztürk, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına ise İbrahim Oğuzhan Yıldırım getirildi.

Kararla, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevinden alınırken yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli getirildi.

Öte yandan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cem Gençoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Hatice Çelik ve Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ise Emre Topoğlu'nun ataması yapıldı.

Cihad Demirli hakkında merak edilenler

*Eğitim Hayatı: 1978 Sivas doğumlu olup, ortaöğrenimini Hatay'da tamamlamıştır. 2000 yılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği'nden mezun olmuştur.

*Akademik Kariyer: Fırat Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı kariyerine İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde devam etmiş, 2011'de Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörlüğü'nü kurmuştur. Eğitim programları ve öğretim, e-öğrenme teknolojileri ve materyal tasarımı konularında çalışmalar yürütmüştür.

Bürokrasi: 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na atanmış ve bu kurumun doğrudan atanan ilk başkanı olmuştur.

Öne Çıkan Çalışmaları: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" gibi eğitim politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde konuşmacı ve yönetici olarak aktif rol almaktadır.

