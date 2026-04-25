Cumhurbaşkanı mesajında şehitleri ve vefat eden gazileri rahmetle yad ettiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü vesilesiyle anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya platformu üzerinden Türk milletine seslenen Erdoğan, Çanakkale'de sergilenen eşsiz fedakarlığa dikkat çekti. Erdoğan paylaşımında, "İstiklalimiz ve istikbalimiz uğruna destansı bir mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya mesajının tamamı şu şekilde:

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna destansı bir mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum.