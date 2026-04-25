Adalet Bakanlığı olarak hukuk okuryazarlığına ilişkin farkındalığı toplumun her kesimine yaymayı hedeflediklerini ifade eden Gürlek, bu kapsamda kapsamlı bir Eylem Planı üzerindeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

YAPAY ZEKA VURGUSU

Dijital teknolojilerde gelinen seviyeyi dikkate aldıklarını belirten Gürlek, yapay zekâdan yararlanılmasını önemsediklerini ifade etti.

Gürlek, vatandaşların bu alandaki üstün yararının gözetileceğini belirterek, yapay zekâ uygulamalarının savunma makamını temsil eden ve yargının üç sacayağından biri olan avukatlık müessesine alternatif olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.