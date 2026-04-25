Bakan Gürlek duyurdu: 2027 için hukuk okuryazarlığı seferberliği

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2027’nin “Uluslararası Hukuk Okuryazarlığı Yılı” ilan edilmesine ilişkin açıklamasında, hukuk bilincini artırmaya yönelik kapsamlı eylem planı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Gürlek, yapay zekânın vatandaşların adalete erişiminde destekleyici rol üstleneceğini söyledi.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, BM Genel Kurulu'nun 2027 yılını 'Uluslararası Hukuk Okuryazarlığı Yılı' ilan etmesinin ardından kapsamlı bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı.
  • Adalet Bakanlığı, hukuk okuryazarlığı farkındalığını toplumun her kesimine yaymayı ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
  • Gürlek, yapay zeka uygulamalarının avukatlık müessesesine alternatif olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
  • Bakanlık kaynakları, yapay zeka destekli platformların vatandaşlara hukuki süreçlerde rehberlik eden uygulamalar olarak tasarlandığını bildirdi.
  • Gürlek, Başkan Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma' hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2027 yılının "Uluslararası Hukuk Okuryazarlığı Yılı" ilan edildiğini belirterek, hukuk bilincini artırmaya yönelik kapsamlı bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hak arama bilincinin güçlendirilmesi ve adalete erişimin yaygınlaştırılması amacıyla alınan kararın önemine dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı'ndan yapay zekâ vurgusu: Amaç vatandaşın adalete erişimini kolaylaştırmak

"KAPSAMLI EYLEM PLANI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Adalet Bakanlığı olarak hukuk okuryazarlığına ilişkin farkındalığı toplumun her kesimine yaymayı hedeflediklerini ifade eden Gürlek, bu kapsamda kapsamlı bir Eylem Planı üzerindeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

YAPAY ZEKA VURGUSU

Dijital teknolojilerde gelinen seviyeyi dikkate aldıklarını belirten Gürlek, yapay zekâdan yararlanılmasını önemsediklerini ifade etti.

Gürlek, vatandaşların bu alandaki üstün yararının gözetileceğini belirterek, yapay zekâ uygulamalarının savunma makamını temsil eden ve yargının üç sacayağından biri olan avukatlık müessesine alternatif olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

"VATANDAŞLARIN HUKUK BİLİNCİ GÜÇLENECEK"

Açıklamasında hukuk bilincinin artırılmasına yönelik hedeflere de değinen Gürlek, amaçlarının vatandaşların haklarını bilen, sorumluluklarının farkında olan ve adalete etkin şekilde erişebilen bireyler olarak güçlenmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI ADALETİN YÜZYILI KILACAĞIZ"

Bakan Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma" hedefi doğrultusunda hukuk bilincini artırmaya yönelik adımların kararlılıkla hayata geçirileceğini belirtti.

AVUKATLARA ALTERNATİF OLMAYACAK

Adalet Bakanlığı kaynakları, Bakan Akın Gürlek'in Edirne'de gençlerle sohbeti sırasında yaptığı açıklamaların, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak ve hukuk okuryazarlığını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin olduğunu bildirdi.

Kaynaklar, gündemde yer alan yapay zekâ destekli platformların hukuki süreçlere dair vatandaşlara rehberlik eden uygulamalar olarak tasarlandığını belirterek, söz konusu sistemlerin yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlık müessesesine alternatif teşkil etmediğini vurguladı.

