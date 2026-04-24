Uşak eski Belediye Başkanı Yalım'ın harcamaları incelendi. 19 Şubat 'ta aynı renk ve ayarda 4 adet pırlanta yüzük aldığı belirlendi Yüzükler için 150 bin TL ödeyen Yalım'ın rüşvet için pazarlık masası kurup kişi başı 300 bin TL istediği ve 6 taksit yaptığı iddia edildi C HP'li Özkan Yalım, "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklandı. Etkin pişmanlık kullanan kişiler ve yeni tanıklar bir bir savcılığa başvurdu. Yeni ifadelerde; Yalım'ın eğlence mekanı sahiplerinden bağış adı altında binlerce lira istediği, kiminde pazarlık, kiminde ise taksit yaptığı belirtildi.

KAYIT ALTINA ALINDI

Bir tanık ifadesinde; 12 Eylül 2024'te ağabeyi ile belediyeye, Özkan Yalım'ın makamına çağrıldığını söyledi. Yalım'ın kendilerinden "Uşakspor için para lazım" diyerek 1 milyon TL nakit ve 3 milyon 500 bin TL çek talep ettiğini ifade etti. Tanık, bu anları kayıt altına almak zorunda kaldığını belirtti. Aracında bulunan 1 milyon TL'yi poşete koyarak Yalım'a teslim ettiğini aktardı. Eğlence mekanı sahipleriyle yapılan toplantılarda, belediye tarafından kesilen cezalar karşılığında "bağış" adı altında para talep edildiğini söyledi. İşletme sahiplerinden kişi başı 300 bin lira toplandığını kaydetti.

BASKI KURDU

Aynı tanık iddialarına şöyle devam etti: İkinci toplantıda 300 bin TL olan bağış isteği 500 bin TL'ye çıktı. Tepkiler üzerine Yalım 6 taksite böldü. Farklı bir tanık ise Yalım'ın iki mekanı için 720 bin TL istediğini söyledi. "Daha önce verdiğimiz 1 milyon TL'den bu miktar düşüldü ve 280 bin TL, Özel Kalem Hasan Doğukan Kurnaz tarafından iade edildi. Ödemeye rağmen cezalar düşürülmedi" dedi. Tanıklar Yalım'ın kendilerini "Parayı vermeyen bize gelmesin" diye tehdit ettiğini söyledi.