Uşak eski Belediye Başkanı Yalım'ın harcamaları incelendi. 19 Şubat'ta aynı renk ve ayarda 4 adet pırlanta yüzük aldığı belirlendi
Yüzükler için 150 bin TL ödeyen Yalım'ın rüşvet için pazarlık masası kurup kişi başı 300 bin TL istediği ve 6 taksit yaptığı iddia edildi
CHP'li Özkan Yalım, "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklandı. Etkin pişmanlık kullanan kişiler ve yeni tanıklar bir bir savcılığa başvurdu. Yeni ifadelerde; Yalım'ın eğlence mekanı sahiplerinden bağış adı altında binlerce lira istediği, kiminde pazarlık, kiminde ise taksit yaptığı belirtildi.
KAYIT ALTINA ALINDI
Bir tanık ifadesinde; 12 Eylül 2024'te ağabeyi ile belediyeye, Özkan Yalım'ın makamına çağrıldığını söyledi. Yalım'ın kendilerinden "Uşakspor için para lazım" diyerek 1 milyon TL nakit ve 3 milyon 500 bin TL çek talep ettiğini ifade etti. Tanık, bu anları kayıt altına almak zorunda kaldığını belirtti. Aracında bulunan 1 milyon TL'yi poşete koyarak Yalım'a teslim ettiğini aktardı. Eğlence mekanı sahipleriyle yapılan toplantılarda, belediye tarafından kesilen cezalar karşılığında "bağış" adı altında para talep edildiğini söyledi. İşletme sahiplerinden kişi başı 300 bin lira toplandığını kaydetti.
BASKI KURDU
Aynı tanık iddialarına şöyle devam etti: İkinci toplantıda 300 bin TL olan bağış isteği 500 bin TL'ye çıktı. Tepkiler üzerine Yalım 6 taksite böldü. Farklı bir tanık ise Yalım'ın iki mekanı için 720 bin TL istediğini söyledi. "Daha önce verdiğimiz 1 milyon TL'den bu miktar düşüldü ve 280 bin TL, Özel Kalem Hasan Doğukan Kurnaz tarafından iade edildi. Ödemeye rağmen cezalar düşürülmedi" dedi. Tanıklar Yalım'ın kendilerini "Parayı vermeyen bize gelmesin" diye tehdit ettiğini söyledi.
Belediye kaynaklarını sevgililerine harcayan CHP'li Özkan Yalım, rüşvetten tutuklandı. Rüşvetin tanığı yaşadıklarını anlattı:
Yalım, petrol ve gıda şirketini Şubat 2025'te şoförü Cihan Aras'a devretti. "Eşimle boşanma sürecinde olmam sebebiyle, bu firmalardaki hisselerimi gayri resmi ortaklığım devam etmek koşuluyla devrettim" dedi.
Ancak Yalım çiftinin boşanma süreci, Şubat 2025 değil, Ekim 2025'te Ayşegül Yalım'ın başvurusuyla başladı. Çekişme nedeniyle dava Kasım'a ertelendi.
Belediye kaynaklarını sevgililerine harcayan Özkan Yalım'ın mali tablosu da uzmanlarca mercek altına alındı. Yalım'ın yaptığı harcamalar ile hesaplarındaki para trafiği tek tek araştırıldı. 19 Şubat'ta yapılan bir harcama dikkat çekti. İncelemelere göre Özkan Yalım, Denizli'den bir firmadan değeri 150 bin lira olan pırlantadan 4 adet satın aldı. Ayrıca 14 ayar ve 24.7 gram satın aldığı da kayıtlara yansıdı.
Haber: Ali Rıza Akbulut