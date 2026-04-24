CHP'li Hasbi Dede’nin yargılandığı taciz davasında ikinci duruşma görüldü

CHP’li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Sanığın katılmadığı duruşmada 8 tanık yeniden dinlenirken, mahkeme adli kontrol tedbirlerini sürdürüp dosyayı 30 Nisan’a erteledi.

  • Giresun'un Görele ilçesinde “çocuğa karşı cinsel taciz” ile suçlanan eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması, 30 Nisan tarihine ertelendi.
  • Mahkeme heyeti, sanık Hasbi Dede hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.
  • Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, dosyada yer alan sekiz tanığın tamamı yeniden dinlendi.
  • Tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede duruşmaya katılmazken, savcılığa mütalaasını hazırlaması için süre tanındı.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya avukatı aracılığıyla müdahil olarak katılım sağladı.

Giresun'un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin davasında ikinci duruşma görüldü. Mahkeme, dosyadaki işlemlerin tamamlanması için duruşmayı 30 Nisan tarihine erteledi.

SANIK DURUŞMAYA KATILMADI

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

8 TANIK YENİDEN DİNLENDİ

Duruşmaya, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak katıldı. Dosyada yer alan 8 tanığın tamamı duruşmada yeniden dinlendi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı ile haftada iki gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Ayrıca savcılığa mütalaasını hazırlaması için süre tanındı.

AİLE AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan mağdur aile avukatı Sena Nur Sarıal, sürece ilişkin bilgi verdi. Sarıal, "Dosyada bulunan 8 tanığın tamamı dinlendi. Bu aşamada duruşma 30 Nisan'a bırakıldı. Savcılığa mütalaada bulunması için süre verildi. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ADLİYE ÖNÜNDE DUYGUSAL BEKLEYİŞ

Öte yandan, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un arkadaşları ve yakınları, genç kızın fotoğrafıyla adliye önünde bekledi. Yaşananlar davaya ilişkin hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

