Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya avukatı aracılığıyla müdahil olarak katılım sağladı.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

8 TANIK YENİDEN DİNLENDİ

Duruşmaya, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak katıldı. Dosyada yer alan 8 tanığın tamamı duruşmada yeniden dinlendi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı ile haftada iki gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Ayrıca savcılığa mütalaasını hazırlaması için süre tanındı.