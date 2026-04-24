Giresun'un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin davasında ikinci duruşma görüldü. Mahkeme, dosyadaki işlemlerin tamamlanması için duruşmayı 30 Nisan tarihine erteledi.
SANIK DURUŞMAYA KATILMADI
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
8 TANIK YENİDEN DİNLENDİ
Duruşmaya, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak katıldı. Dosyada yer alan 8 tanığın tamamı duruşmada yeniden dinlendi.
ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ DEVAM
Mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı ile haftada iki gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Ayrıca savcılığa mütalaasını hazırlaması için süre tanındı.
AİLE AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan mağdur aile avukatı Sena Nur Sarıal, sürece ilişkin bilgi verdi. Sarıal, "Dosyada bulunan 8 tanığın tamamı dinlendi. Bu aşamada duruşma 30 Nisan'a bırakıldı. Savcılığa mütalaada bulunması için süre verildi. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri de devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ADLİYE ÖNÜNDE DUYGUSAL BEKLEYİŞ
Öte yandan, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un arkadaşları ve yakınları, genç kızın fotoğrafıyla adliye önünde bekledi. Yaşananlar davaya ilişkin hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.