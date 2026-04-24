Başkan Erdoğan Çamlıca Camisi'nde 333 hafızın Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı | Kur'an tilaveti

Büyük Çamlıca Camisi’nde düzenlenen törenle 333 hafız icazet alarak Kur’an muhafızı kervanına katıldı. Hafızların gurur gününe ortak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merasimde Bakara Suresi’nin ilk beş ayetini tilavet etti.

Büyük Çamlıca Camisi bugün tarihi günlerinden birini yaşadı. Tam 333 genç hafız, icazetlerini alarak Kur'an muhafızları kervanına katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak hafızların heyecanına ortak oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUR'AN TİLAVETİ
Erdoğan programda Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini okudu. Caminin eşsiz atmosferinde yankılanan tilavet kameraya da yansıdı.

Bakara Suresi İlk 5 Ayeti Okunuşu
1Elif, Lâm, Mîm
2Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).
3Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
4Vellezîne yu'minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).
5Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).

Bakara Suresi İlk 5 Ayeti Anlamı
1Elif, Lâm, Mîm
2Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.
4Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.
5İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

