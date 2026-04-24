Büyük Çamlıca Camisi bugün tarihi günlerinden birini yaşadı. Tam 333 genç hafız, icazetlerini alarak Kur'an muhafızları kervanına katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak hafızların heyecanına ortak oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUR'AN TİLAVETİ
Erdoğan programda Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini okudu. Caminin eşsiz atmosferinde yankılanan tilavet kameraya da yansıdı.
|Bakara Suresi İlk 5 Ayeti Okunuşu
|1
|Elif, Lâm, Mîm
|2
|Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).
|3
|Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
|4
|Vellezîne yu'minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).
|5
|Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).
|Bakara Suresi İlk 5 Ayeti Anlamı
|1
|Elif, Lâm, Mîm
|2
|Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
|3
|Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.
|4
|Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.
|5
|İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.
