Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen davanın duruşmalarına ilişkin dikkat çeken tespitleri açıkladı.
Başsavcılık, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada çekilen görüntülerin izinsiz şekilde sosyal medyada paylaşıldığını ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi yapıldığını bildirdi.
İZİNSİZ GÖRÜNTÜLER "BASIN AÇIKLAMASI" GİBİ PAYLAŞILDI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden duruşma sırasında çekilen görüntülerin yetkisiz kişilerce kaydedildiği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmalarında, izin alınmaksızın ve yetkisiz kişilerce çekilen görüntü kayıtlarının, duruşma düzeni ve disipliniyle uyuşmayacak, ayrıca yargılama konusuyla ilgisi olmayacak şekilde, basın açıklaması gibi paylaşıldığı ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi yapıldığının tespit edildiği anlaşılmıştır."
SANIK-AVUKAT ARASINDA MEKTUP TRAFİĞİ
Açıklamada ayrıca, duruşma süreci devam ederken bir sanık ile avukatı arasında mektup alışverişi yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Bu durumun hem yargılama disiplini hem de mevzuat açısından dikkatle değerlendirildiği ifade edildi.
TALİMATLAR YENİLENDİ: "AZAMİ HASSASİYET" VURGUSU
Başsavcılık, benzer ihlallerin tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atıldığını duyurdu.
Açıklamada, duruşma salonlarında usul ve esaslara uygun hareket edilmesi, güvenlik ve düzenin korunması konusunda daha önce personele verilen tüm talimatların yinelendiği kaydedildi.