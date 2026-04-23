Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmalarında izinsiz görüntü kaydı yapıldığını ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi tespit edildiğini açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen davanın duruşmalarına ilişkin dikkat çeken tespitleri açıkladı. Başsavcılık, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada çekilen görüntülerin izinsiz şekilde sosyal medyada paylaşıldığını ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi yapıldığını bildirdi.

İZİNSİZ GÖRÜNTÜLER "BASIN AÇIKLAMASI" GİBİ PAYLAŞILDI Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden duruşma sırasında çekilen görüntülerin yetkisiz kişilerce kaydedildiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmalarında, izin alınmaksızın ve yetkisiz kişilerce çekilen görüntü kayıtlarının, duruşma düzeni ve disipliniyle uyuşmayacak, ayrıca yargılama konusuyla ilgisi olmayacak şekilde, basın açıklaması gibi paylaşıldığı ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi yapıldığının tespit edildiği anlaşılmıştır."