TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sürecin sağlıklı bitirilebilmesi için yasal düzenlemelerin en kısa sürede yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Bahçeli, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yakın bir tarihte hayata geçirileceğine inandığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen sürece ilişkin takvimin TBMM tarafından belirleneceğini açıkladı. Bahçeli, yasal düzenlemelerin ise yakın bir tarihte hayata geçirileceğine inandığını söyledi.

TBMM'DE KRİTİK SÜREÇ GÜNDEMİ

Bahçeli, Meclis Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'nin açıklamalarında "Terörsüz Türkiye" süreci öne çıktı.

"TAKVİM TBMM'YE AİT"

Sürecin yol haritasına ilişkin takvimin nasıl şekilleneceğine dair soruya Bahçeli,

"Takvim TBMM'ye ait, onlar belirleyecek." yanıtını verdi.

YASAL DÜZENLEME İÇİN "YAKIN TARİH" MESAJI

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun koşulların olup olmadığına ilişkin soruya Bahçeli,

"Yakın bir tarihte olacağına inanıyorum." dedi.

KOMİSYON RAPORU VE SİYASİ TEMASLAR

Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulduğunu hatırlattı. Kurtulmuş'un da siyasi partilerle bu kapsamda görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

SÜREÇTE HIZ VURGUSU

Yasal sürece ilişkin takvimin ne zaman işleyeceği sorusuna Bahçeli,

"Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi." karşılığını verdi.

KURTULMUŞ: SÜREÇ DAHA ERKEN TAMAMLANABİLİRDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da değerlendirmesinde, örgütün silah bırakma takvimine riayet etmesi halinde sürecin daha önce tamamlanabileceğini belirtti.

Kurtulmuş, Komisyon raporunun bir yol haritası olduğunu vurgulayarak,

"Bu yol haritasını takip ederek en kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Türkiye'nin selameti ve başlanmış işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir." dedi.

DERBİ SORUSUNA YANIT: "KARAGÜMRÜKLÜYÜM"

Öte yandan Bahçeli, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin soruya,

"Ben Karagümrüklüyüm. Küme düşmemek üzere uğraşıyoruz." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin Erzurumspor'a ilişkin sorusuna ise,

"Tebrik ettim ama esasen Karagümrüklüyüm." dedi.