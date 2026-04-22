Elmas, okullarda telefonların toplanmasına ilişkin velilerden "Çocuklarımızdan haber alamıyoruz, özgürlükleri kısıtlanıyor." eleştirilerinin geldiğini aktararak, "Alınan tedbirler, karşılaşılan olaylar üzerinden birtakım analizler yapılarak ortaya çıkan çalışmalardır. Bundan sonra alınacak tedbirleri de iyi okuyarak, bu tedbirlerin gençlerin, çocukların yararına olacak şekilde planlandığını çok iyi analiz ederek desteklenmesi, yardımcı olunması ve devletle, okulla, sosyal çevreyle bir iletişim halinde bulunulmasında fayda var." dedi.

Elmas, dijital mecraların olumlu taraflarının yanı sıra olumsuz taraflarının da bulunduğuna dikkat çekerek, "Dijital mecralarda bir de risk var. Risk nedir? Risk, çocukların bu mecralarda ticari hedef olmasıdır. Daha fazla insana ulaşarak ve daha fazla insan üzerinden birtakım ekonomik getiriler elde etme hedefi söz konusu olunca çocuklarımız bu tür bir hedefe alet edilmiş oluyor. Burada çocukların zihinsel gelişimini, ruhsal gelişimini ve bedensel gelişimini engelleyecek tüm olumsuzlukları çok iyi süzmek, çok iyi değerlendirmek ve bu olumsuzluklar üzerinden çocuklarımızı gelecek nesillerin en iyi fertleri olarak yetiştirmek üzere bir düzenleme içerisinde olmamız gerektiği anlaşılıyor." dedi.

"DİJİTAL MECRALAR BELLİ BİR YAYIN POLİTİKASI ORTAYA KOYMAK ZORUNDA"

Türkiye'de temsilcisi bulunmayan dijital platformlarla iletişim kurmanın önemine işaret eden Elmas, şunları kaydetti:

"Meclis'imizde zaman zaman dijital alan platformlarını biz davet ettik, onları dinledik. Diğer siyasi parti mensuplarımızın da sorularını cevapladılar. Böylece, Türkiye'nin, bu noktadaki yasal ortam içerisinde taleplerini, bize ait birtakım beklentilerimizi de onlara sunmuş olduk. Elbette karşımızdaki ticari kuruluş kendisine ait hedefler koyabilir ama biz de ülke olarak çocuklarımızı korumak, çocuklarımızın geleceğini düşünmek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi içinde birtakım planlamalar yaptığını da duyurmak zorundayız. Biz böyle bir ülkeyiz ve bununla ilgili çalışmalar devam ediyor, yasal düzenlemeler onun için yapılıyor."

Elmas, dijital mecraların da Türkiye'de gündeme gelen olaylarla ilgili sorumluluğu bulunduğunu anlatarak, "Dijital mecralar belli bir yayın politikası ortaya koymak zorunda. Yani her alanın kendisine ait bir etik ilkeleri var. Bu etik ilkeler çerçevesinde yayın yapması gerekiyor." dedi.

Dijital mecraların yapay zeka kullanarak filtreleme sistemlerini kullanmalarının günümüz çağında daha kolaylaştığını söyleyen Elmas, "Ama bunun dışında eğer bir platform ilkeli bir duruş sergiliyorsa, o ilkeli duruş içerisinde dışarıdan platformun ilkelerine ters bir yayının araya konulması, o yayınla birlikte platformun bu itibarını zedelemek noktasındaki bir niyetin, gayretin olmayacağı da kesin. Burada platformların öncelikle insanlık adına, çocuklar adına bir şey yapması lazım. Nesiller adına hassasiyet göstermesi gerekiyor. Ticari kaygılarla birtakım beklentiler içerisinde olan platformlar olabilir ama bunların da olmaması gerektiğini, önce kendisini etik ilkelerle denetlemesi gerektiğini, denetlemiyorsa yayın yaptığı ülkenin yasalarına, mevzuatına, örfüne, adetine, geleneklerine uyması gerektiğini onlara her zaman duyuracak güçte bir Türkiye var." diye konuştu.

Elmas, "Telegram temsilcileri Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yapacak mı?" sorusu üzerine, görüşmelerin sürdüğünü aktararak, "Hangi platform olursa olsun, devletin yaptığı çalışmalara destek verecek, herhangi bir şekilde istenilen bilgileri vermekten kaçınacak bir tavır sergiliyorsa, bu noktada onlarla da bu tavırları üzerinden yeni bir tavır, yeni bir tepki veya yeni bir düzenleme söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "VPN ile aşma girişimlerine karşı teknik önlemlerin devreye alınmasının önem arz ettiği" açıklamasını değerlendiren Elmas, "Her düzenleme toplumsal bir fayda için yapılıyor. Her düzenleme yüzde 100 verimlilik noktasında sonuç almak için yapılıyor. Bu sonucu etkileyecek başka türlü uygulamalar varsa uygulamaların da önüne geçilmesi gayet tabiidir." dedi.

Elmas, dijital mecralar konusunu herkesin milli bir mesele şeklinde görmesi gerektiğini belirterek, "Bu meselede herhangi bir gereksiz çatışma, gündem oluşturmadan 'Ben ne yapabilirim?' derdiyle herkesin seferber olmasını arzu etmekteyiz. Bunun için de her insanımızın, 86 milyonun yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Ben herkesi bu noktada göreve davet ediyorum." dedi.