Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

Kabule Özel ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de katıldı.

ÖZEL'İN "ARA SEÇİM" ÇAĞRISI

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel son dönemde "ara seçim" söylemini dillendirmeye başladı.

TBMM Başkanı Nurman Kurtulmuş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ KAPIYI KAPATTI: SEÇİM ZAMANINDA

Başkan Erdoğan 6 nisan'da yaptığı açıklamada, "Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken veya ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum." diyerek seçim çağrılarına kapıyı kapattı.

Aynı şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek, "Sandığın ne zaman konuşacağı bellidir, onun hükmü vakti geldiğinde tecelli edecektir. Ara formüllere, dolambaçlı yollara mahal verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.