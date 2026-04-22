Günün Manşetleri Tüm Manşetler

İşçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı İzmir Genel İş İzmir 5 No'lu Şube tarafından yapılan basın açıklamasında;" ifadelerine yer verildi.Açıklamada; "" denildi.Karşıyaka Belediyesinde ise her ay maaşlarla birlikte ödenen sosyal denge tazminatı ödenmediği için memurlar ayaklandı.Belediye binasından CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığına yürüyen memurlar ödeme yapılmaması durumunda 22 Nisan 2026 Salı günü, tam gün iş bırakacaklarını açıkladı. Birlik Yerel Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaynak, Karşıyaka yönetiminin sendikayı yok saymak istediğini öne sürdü. TİS'in memura verilmiş bir hak olduğuna dikkat çeken Altınkaynak; "" ifadelerini kullandı.Tüm Bel-Sen) İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz ise CHP'li belediye yönetiminin memurların 33 yılda elde ettikleri kazanımları elinden almak istediğini öne sürdü.Filiz, bunu kesinlikle kabul etmediklerini ifade etti. Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Belen ise bugün tam gün iş bırakacaklarını açıkladı.Eylemlerin son adresi ise CHP'li Bayraklı Belediyesi oldu. Belediye çatısı altında görev yapan memurlar toplu sözleşme kazanımlarını alamadıkları gerekçesi ile geçtiğimiz hafta başlattıkları eylemleri dün de sürdürdü. Grup adına açıklama yapan Tüm Bel- Sen İzmir 2 Nolu Şube Kadın Sekreteri Sevim Altındağ, haklarını alana dek alanları boş bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.