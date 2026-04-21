Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama zorunluluğu getiren yeni yasal düzenlemenin detaylarını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya ortamını daha güvenli ve şeffaf hale getirecek yeni yasal düzenlemenin detaylarını ilk kez açıkladı.
Dünyada bir ilk olan düzenlemeyle Instagram, YouTube, TikTok ve X gibi platformlara girişte, artık e-Devlets istemi üzerinden kimlik doğrulaması yapılacak. Kullanıcılar, uygulamalara e-Devlet tarafından üretilecek kişiye özel anahtarla giriş yapabilecek
Sabah Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Haber Müdürü Halit Turan'a konuşan Bakan Gürlek, bu adımla birlikte kullanıcıların manipülasyona uğramadan özgürce ifadelerini kullanabildiği, suçluların ise "görünmez" olamadığı daha şeffaf bir dijital dünyaya kavuşulacağını vurguladı.
Bakan Gürlek, internetin sağladığı anonim ortamın dezenformasyonun yanı sıra dolandırıcılık, sanal bahis ve siber zorbalık gibi suçlar için zemin hazırladığını belirterek, "Dijital kaos büyüyor, bu düzenleme artık bir zorunluluk" mesajını verdi.
KİŞİYE ÖZEL ANAHTAR
Bu doğrultuda taslak hazırlandı. Kabine toplantısında taslağın sunumu yapıldı. Yeni düzenleme ile 5651 sayılı İnternet Kanunu'nda kritik bir değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan Instagram, Youtube, X, Tiktok gibi platformlara kimlik doğrulama zorunluluğu getirilecek. Dünyada bir ilk olan düzenlemeye göre kullanıcılar, hesap açarken sosyal medya platformu üzerinden doğrudan e-Devlet sistemine yönlendirilecek. E-devlet, kişinin kimlik bilgilerini platforma aktarmadan, sadece doğrulamanın yapıldığını teyit eden kişiye özel bir "Anahtar" üretecek.
Sistemin çalışma prensibi kişisel verileri koruyacak şekilde tasarlandı. Kimlik bilgileri sosyal medya devleriyle paylaşılmayacak. Bu bilgiler BTK'nın bünyesinde muhafaza edilecek. Kimlik doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik kademeli ve ağır yaptırımlar getirilmesi de gündemde.
9 AYLIK SÜREÇ
Düzenlemenin hayata geçirilmesi için 9 aylık bir takvim öngörülüyor. İlk 3 ayda yönetmelik ve teknik altyapı hazırlanacak, ikinci 3 ayda platformlar sistemlerini kuracak, son 3 ayda ise mevcut kullanıcıların sisteme entegrasyonu tamamlanacak. Bakan Gürlek, bu adımla suç faillerinin tespitinin kolaylaşacağını ve gerçek kullanıcılar için çok daha güvenli bir dijital ortamın tesis edileceğini vurguladı.