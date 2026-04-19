İnan, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına dikkat çekerek 'Şovlarınız bu yozlaşmış zihniyetinizin kendi kazdığı kuyuya düşmesini durduramayacak' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özel'in sözlerine 'Biz siyasi rövanş tehditlerine 1960 darbesinden bu yana şerbetliyiz, vız gelir' diyerek yanıt verdi.

YOLSUZLUĞUN SON HALKASI ATAŞEHİR İstanbul'un ilçelerinden Adana'ya, Bursa'dan Uşak'a kadar uzanan belediyelerdeki usulsüzlük dosyalarına son olarak Ataşehir eklendi.

Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri saran yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Ataşehir operasyonuyla yeni bir boyuta taşınırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandalları perdelemek için açıkça tehdit diline sarıldı. Operasyonlara siyasi kılıf arayarak AK Parti kadrolarını hedef alan Özel, "Keser döner sap döner, dışarıda bir tek AK Partili kalmaz" sözleriyle hapis tehdidinde bulundu. Özel Macaristan'da seçimi kaybeden Viktor Orban üzerinden de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonun detayları dudak uçuklatıyor. MASAK raporları, teknik takip kayıtları ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir iş insanının itiraflarıyla şekillenen dosyada "ruhsat ve iskan" karşılığında lüks yatlarda rüşvet pazarlıkları yapıldığı iddia ediliyor. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 20 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, dijital materyallerden çıkan rüşvet yazışmaları en somut kanıt olarak dosyaya girdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEHDİT: KESER DÖNER SAP DÖNER

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını perdelemek için her fırsatta yargıya parmak sallayan ve sokakları karıştırmak isteyen Özgür Özel bu kez AK Partili siyasileri hedef alarak "hapisle" tehdit etti.