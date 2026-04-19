Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri saran yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Ataşehir operasyonuyla yeni bir boyuta taşınırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandalları perdelemek için açıkça tehdit diline sarıldı. Operasyonlara siyasi kılıf arayarak AK Parti kadrolarını hedef alan Özel, "Keser döner sap döner, dışarıda bir tek AK Partili kalmaz" sözleriyle hapis tehdidinde bulundu. Özel Macaristan'da seçimi kaybeden Viktor Orban üzerinden de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.
YOLSUZLUĞUN SON HALKASI ATAŞEHİR
İstanbul'un ilçelerinden Adana'ya, Bursa'dan Uşak'a kadar uzanan belediyelerdeki usulsüzlük dosyalarına son olarak Ataşehir eklendi.
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonun detayları dudak uçuklatıyor. MASAK raporları, teknik takip kayıtları ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir iş insanının itiraflarıyla şekillenen dosyada "ruhsat ve iskan" karşılığında lüks yatlarda rüşvet pazarlıkları yapıldığı iddia ediliyor. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 20 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, dijital materyallerden çıkan rüşvet yazışmaları en somut kanıt olarak dosyaya girdi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEHDİT: KESER DÖNER SAP DÖNER
CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını perdelemek için her fırsatta yargıya parmak sallayan ve sokakları karıştırmak isteyen Özgür Özel bu kez AK Partili siyasileri hedef alarak "hapisle" tehdit etti.
"Keser döner sap döner. İktidar değişir" diyen Özel, "Geriye dönük ne bir AK Partili belediye başkanı kalır, ne bir AK Partili belediye meclis üyesi kalır, ne bir AK Partili siyasetçi kalır." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Ataşehir'de düzenlediği mitingde konuşan Özel şu tehditleri savurdu:
"Aklınızı başınıza alın. Yarın keser döner sap döner, yarın seçim olur iktidar değişir. Bu açtığınız yolda bir savcı bulan, bir tane meczup iftiracı bulan, elinde kanıtı olmayan ama açtığınız yoldan yürümeye kalkan biri çıktığında dışarıda ve geriye dönük ne bir AK Partili belediye başkanı kalır, ne bir AK Partili belediye meclis üyesi kalır, ne bir AK Partili siyasetçi kalır."
BAŞKAN ERDOĞAN'A SALDIRDI
Özel daha sonra Macaristan'da seçimi kaybeden Viktor Orban üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan, aman Orban canım Orban dedi, yüzde 65 ile aşağı indi Orban. Aynı olacak sonunuz!" iddiasında bulundu.
Daha sonra ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın sözlerini işaret ederek Başkan Erdoğan'a saldıran Özel, "Tom Barrack, küstah küstah, 'Buralarda demokrasi işlemiyor, yumuşak monarşiler, tek adamlar lazım' diyor. Biz senin gibi bütün emperyalistlerin alnını karışlarız. 'Trump çok akıllı, Trump Erdoğan'a meşruiyet veriyor' diyor. Erdoğan, senin arkanda, Tom Barrack mı var, Trump'ı var? Benim arkamda millet var. " iddiasında bulundu.
AK PARTİ'DEN SERT CEVAP: VIZ GELİR!
Özel'in çıkışına yanıt gecikmedi.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan "Biz siyasi rövanş tehditlerine 1960 darbesinden bu yana şerbetliyiz. Vız gelir." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan İnan, CHP içindeki savunulamayacak boyuta ulaşan rüşvet, irtikap ve yolsuzluk ağları ile kamunun helal kaynaklarıyla finanse edilen karanlık 'özel hayatlar'a dikkat çekti.
"CHP zihniyetinin içine düştüğü bu yozlaşma, artık mızrağın çuvala sığmadığı ve milletimizin vicdanını kanatan acı bir gerçektir." diyen İnan, "Bu çürümüşlükle yüzleşip nedamet getirmek, millî ahlak zemininde bir özeleştiri vermek yerine; hukukun işleyişini siyasi şantaj ve rövanş tehditleriyle gölgelemeye çalışmak, ancak millî değerlerden ve devlet adabından tamamen kopukbir siyasi aklın ürünü olabilir." ifadelerini kullandı.
"İçerideki belediye başkanlarının Özgür Özel'i, Özgür Özel'in ise devletin kurumlarını ve bizleri tehdit etmeye kalkıştığı bu aciz tablo, CHP'nin sürüklendiği siyasi çukurun en net özetidir." diyen İnan, "Özel'in bir türlü idrak edemediği çok net gerçekler var" diyerek şunları söyledi:
"1. Kendisinin belediye başkanlarına diyet borcu var. Bizim kimseye diyet borcumuz yok.
2. Biz siyasi rövanş tehditlerine 1960 darbesinden bu yana şerbetliyiz. Vız gelir.
3. Gündem saptırmaya yönelik ara seçim senaryoları, siyasi rövanş hezeyanları veya Silivri önünde kurduğunuz tiyatro çadırları...
Şovlarınız ve şantajlarınız; mızrağın çuvalı yırtmasını ve bu yozlaşmış zihniyetinizin kendi kazdığı kuyuya düşmesini durduramayacaktır!"
ÖMER ÇELİK: SİYASİ CEHALETİN TEŞHİRİNDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de CHP Genel Başkanı Özel'in tehdidine ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan dış politikaya ilişkin sözlerine tepki gösterdi.
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez." diyen Çelik, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye'nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka birşey değildir. " ifadelerini kullandı.
Çelik şunları söyledi:
"Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor.
Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir."