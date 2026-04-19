İmar, iskan ve ihale işlemlerini rüşvet kapısına dönüştürdüğü iddiasıyla aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile yardımcılarının bulunduğu 20 kişilik şebeke emniyetteki sorgularını tamamladı.
Zanlılar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
HİYERARŞİK SUÇ ŞEBEKESİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye koridorlarını haksız kazanç merkezine çeviren yöneticiler hakkında düğmeye basmıştı. CHP'li Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu, Oğuz Kaya ve ilgili birim amirleri hakkında "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun organizasyon yapısını tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı. İncelemeler, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığını kanıtladı.
Ruhsat işlemlerinin tamamen rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği, belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin ortak hareket ettiği belirlendi.
Rüşvet miktarları projelerin niteliğine göre belirlenirken, elde edilen kara para belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaşıldı.
KARANLIK AĞIN ÜYELERİ
Suç örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla İstanbul genelinde 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan, bugün adalet önüne çıkarılan isimler, belediyedeki çürümenin boyutunu gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler şu şekilde sıralandı:
"Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya, Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu, Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay, Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, mimar Aslı Sevinç Afat, zabıta komiser yardımcısı Mehmet Yılmaz, Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya, Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal, yapı şirketinden Mesut Bayram, mimarlık firmasından Fatih Velioğlu, belediye çalışanı Haydar Battal, yapı şirketinden Murat Gerger, Cengiz Gündoğan"