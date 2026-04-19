Ataşehir Belediyesi'nde imar ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarlık rüşvet ağı kurdukları tespit edilen, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye koridorlarını haksız kazanç merkezine çeviren yöneticiler hakkında düğmeye basmıştı. CHP'li Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel , Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu, Oğuz Kaya ve ilgili birim amirleri hakkında " rüşvet ", " suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma " ile " ihaleye fesat karıştırma " suçlarından soruşturma başlatıldı.

İmar, iskan ve ihale işlemlerini rüşvet kapısına dönüştürdüğü iddiasıyla aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile yardımcılarının bulunduğu 20 kişilik şebeke emniyetteki sorgularını tamamladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun organizasyon yapısını tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı. İncelemeler, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığını kanıtladı.

Ruhsat işlemlerinin tamamen rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği, belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin ortak hareket ettiği belirlendi.

Rüşvet miktarları projelerin niteliğine göre belirlenirken, elde edilen kara para belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaşıldı.

Yapı ruhsatı karşılığında haksız kazanç elde eden, suç örgütü kurmakla suçlanan Ataşehir Belediyesi yöneticilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.