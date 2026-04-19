Ç evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, BM nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketi olarak yoluna devam ediyor. Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre; "Dünya Ortak Evimiz" anlayışıyla giderek büyüyen proje kapsamında Türkiye ; kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun önlenmesi ve geri kazanımın yaygınlaştırılması hedeflerinin başarıyla hayata geçirilebileceğini tüm dünyaya ispat ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Projesi, Green World Awards'ta atık yönetimi kategorisinde Yeşil Dünya Şampiyonluğu ödülü aldı.



SON ÖDÜL CARDİFF'TEN



Dünyanın en yeşil ülkeleri, şirketleri ve topluluklarını belirlemek amacıyla 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve küresel saygınlığı bulunan Green World Awards kapsamında, dünya genelinden yapılan yüzlerce başvuru arasından Sıfır Atık Projesi yeni bir başarı daha elde etti. Sıfır Atık, atık yönetimi kategorisinde 'Yeşil Dünya Şampiyonluğu' ödülüne layık görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nü temsilen Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım, Galler'de Cardiff Kalesi'nde düzenlenen törende ödülü ve başarı belgesini teslim aldı.

Sıfır Atık Projesi; 2018 yılında BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2021 yılında BM Kalkınma Programı (UNDP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), 2022 yılında Akdeniz Parlamenterler Meclisi ve Dünya Bankası, 2024 yılında ikinci kez Akdeniz Parlamenterler Meclisi tarafından ödüle layık görülmüştü. Green Organization tarafından verilen bu ödülle Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası ödül sayısı 7'ye yükseldi.



SIFIR ATIK NELER KAZANDIRDI?



Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde, 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2025 yılı itibarıyla yüzde 37.53'e yükseltildi. Toplamda 90 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye 365 milyar lira kazandırıldı. 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer (270 milyar kilovatsaat) enerji tasarrufu, İstanbul'un 2 yıllık su tüketimine eşdeğer (2 trilyon litre) su tasarrufu ve Türkiye'deki tüm araçların 1 yıllık yakıt tüketiminden daha fazlasına eşdeğer (60 milyar litre) petrol tasarrufu sağlandı.