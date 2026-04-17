Soruşturmada yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında firmalardan milyon dolarları bulan rüşvet alındığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Onursal Adıgüzel ile belediye başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme-üye olma ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı.

MİLYON DOLARLARI BULAN RÜŞVET

Soruşturmada MASAK raporları, HTS kayıtları, tanık ve mağdur beyanları incelendi. Yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında firmalardan milyon dolarları bulan rüşvet alındığı tespit edildi. Ruhsat süreçlerinde alınan rüşvetlerin, belediye içindeki görev ve yetkiye göre paylaştırıldığı belirlendi.

İddialara göre bazı firma sahipleri ile belediye yetkilileri birlikte hareket etti, rüşvet miktarları projelerin büyüklüğüne göre belirlendi.