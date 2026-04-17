CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltında

İstanbul’da belediyeye yönelik büyük yolsuzluk operasyonu Ataşehir Belediyesi’ne sıçradı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında “rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. MASAK raporları ve teknik takipte, yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde firmalardan alınan rüşvetlerin belediye içindeki yetkililere paylaştırıldığı tespit edilirken, 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve Adıgüzel gözaltına alındı.

  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile 3 başkan yardımcısı gözaltına alındı.
  • İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Nisan 2025'te 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
  • Soruşturmada yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında firmalardan milyon dolarları bulan rüşvet alındığı tespit edildi.
  • Şüpheliler hakkında rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından işlem başlatıldı.
  • Ataşehir Belediyesi'nde arama ve el koyma kararları uygulanıyor.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediyede arama ve el koyma kararları uygulanıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Onursal Adıgüzel ile belediye başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme-üye olma ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı.

MİLYON DOLARLARI BULAN RÜŞVET

Soruşturmada MASAK raporları, HTS kayıtları, tanık ve mağdur beyanları incelendi. Yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında firmalardan milyon dolarları bulan rüşvet alındığı tespit edildi. Ruhsat süreçlerinde alınan rüşvetlerin, belediye içindeki görev ve yetkiye göre paylaştırıldığı belirlendi.

İddialara göre bazı firma sahipleri ile belediye yetkilileri birlikte hareket etti, rüşvet miktarları projelerin büyüklüğüne göre belirlendi.

CHP'Lİ BAŞKANA GÖZALTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 17 Nisan 2026'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı.

