Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yaklaşık 84 bin adayın tercih işlemlerini tamamladığı açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 1 Ocak'tan bu yana 75 PKK'lı teröristin teslim olduğunu ve Suriye Harekat Alanlarında 772 kilometre tünel imha edildiğini bildirdi.

Aktürk, dün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Türkiye'yi derin bir acıya boğan menfur saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmene Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Tuğamiral Aktürk, Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Harp Enstitüleri aracılığıyla TSK'nın ihtiyaç duyduğu nitelikli subaylar yetiştirilirken, araştırma enstitüleri vasıtasıyla savunma ve güvenlik alanında bilimsel çalışmalar yürüttüğünü, bilgi üretimi ve doktriner gelişime katkı sağlandığını ifade etti.

MSÜ'nün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirdiğini belirten Aktürk, milli değerler ve çağın gereklerini esas alan anlayışla, akademik yetkinlikle askeri disiplini, fiziki dayanıklılıkla liderlik vasıflarını, sportif ve kültürel gelişimle yüksek ahlaki değerler ve sorumluluk bilincini bir arada kazandıran bir eğitim verildiğini söyledi.

MSÜ bünyesindeki Yabancı Diller Yüksekokulu ile personelin dil yetkinliği geliştirilirken, astsubay meslek yüksekokulları aracılığıyla da teknik bilgi ve beceriye sahip, görev bilinci yüksek astsubaylar yetiştirildiğini dile getiren Aktürk, bu kapsamlı ve bütüncül yapının, TSK'nın etkinliğini artıran nitelikli insan kaynağının sürekliliğini temin ettiğini kaydetti.

TERÖRLE MÜCADELE

TSK'nın terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 8 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 75'e ulaşmış, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, Münbiç'te imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 772 kilometre olmuştur." dedi.

Hudutlarda güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiğini belirten Aktürk, şunları ifade etti:

"Hudutlarımızda son bir haftada, 17'si terör örgütü mensubu olmak üzere 270 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 92 olmuş, engellenen 2 bin 625 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 22 bin 617'ye ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde, Hakkari, Van ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 167 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, geniş bir coğrafyada etkin şekilde görev yaptığının altını çizerek, "Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması" kapsamında, Somali'ye konuşlandırılan F-16 savaş uçakları ile ATAK ve Cougar helikopterlerinin, Somali Ulusal Ordusunun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 12 Nisan'da Mogadişu'da gerçekleştirilen törende selamlama uçuşu yaptıklarını hatırlattı.

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında devam eden geçici ateşkesin, daha karmaşık ve yönetilmesi zor bir hale gelmeden kalıcı ateşkese dönüşmesi ve kalıcı barışa ulaşılması amacıyla destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Bölgesel etkilerinin yanı sıra küresel etkileri de her geçen gün daha fazla hissedilen bu savaşın bir an önce sonlandırılmasını ve devam eden müzakere sürecinde tarafların yapıcı olmasını temenni ediyoruz. Öte yandan, İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bir parçası olan saldırıları da devam etmektedir. Lübnan'daki saldırılar, sadece Lübnan'ın toprak bütünlüğüne değil, aynı zamanda bölgenin istikrar ve huzuruna zarar veren, devam eden müzakere sürecini de sekteye uğratan saldırılardır. İsrail ile Lübnan arasında Washington'da müzakerelerin başlatılmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte İsrail'in, müzakere ruhuyla bağdaşmayan saldırılarının olumlu sonuç alınmasının önündeki en büyük engel olduğunu ifade ediyoruz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programı hakkında bilgi veren Aktürk, "Sayın Bakanımız bugün, Ankara'da düzenlenen 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na, 17-19 Nisan tarihleri arasında ise Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak edecektir." dedi.