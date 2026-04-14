ABD ile İran arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmasa da diplomasi trafiği sürüyor. Bölgesel kaynaklara göre Türkiye, taraflar arasındaki farkları azaltmak için aktif rol oynuyor.



İslamabad'daki son görüşmelerde ABD tarafı İran'a 20 yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyi durdurma önerisi sundu. İran ise bu süreyi 5 yıl olarak önerdi ancak Washington bu teklifi kabul etmedi. Tarafları İslamabad'da tekrar buluşturmak için Pakistan'ın yanı sıra Türkiye, Mısır ve Umman'ın da dahil olduğu arabuluculuk süreci başladı. CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Türkiye'nin İran ve ABD arasındaki yapılması beklenen anlaşmadaki krizi kapatmak için çalıştığını kaydetti.



ABD Başkan Yardımcısı DJ Vance’nin de katıldığı İslamabad’daki müzakereler, anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

ABD'den ve İran'dan tekrar masaya oturabilecekleri mesajı geldi. Tarafların yarın İslamabad'da buluşabilecekleri belirtildi. Gerilime rağmen ABD'nin çözümden yana tutumunun devam ettiği belirtildi. Yetkililer, müzakerelerin hızına bağlı olarak ateşkes süresinin uzatılabileceğini de değerlendiriyor. ABD'li bir yetkili, "İlerleme var, temaslar sürüyor ve anlaşma için çaba devam ediyor" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise görüşmelerin son ana kadar yapıcı ilerlediğini ancak ABD'nin "maksimalist talepler" ve abluka adımı nedeniyle sürecin tıkandığını savundu. Reuters'ın haberine göre; ABD ve İranlı yetkililerin ateşkes görüşmeleri için yeniden İslamabad'da masaya oturabileceği aktarıldı.





MAGYAR'A TEBRİK



Başkan Erdoğan, Macaristan'daki seçimlerde başbakan seçilen Magyar'ı tebrik etti.







DÜNYA BARIŞ KONSEYİ KURULMALI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin İran'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. "Savaşın 2 haftalık ateşkese bağlanmış görünmesi, krizin bittiği anlamına gelmiyor. BM öncülüğünde, ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 'Dünya Barış Konseyi' mekanizması derhal hayata geçirilmeli" dedi.

