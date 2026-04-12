12 Nisan'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yurt dışında bulunduğu öğrenilen sanatçı Cem Adrian, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Türkiye'ye geldi.
İFADESİNİ VERDİ SERBEST BIRAKILDI
Cem Adrian ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
ADRESİNDE BULUNAMAMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; uyuşturucu madde temini, kullanımı ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya geçti.
Soruşturma çerçevesinde harekete geçen Emniyet güçleri, haklarında gözaltı kararı verilen toplam 24 kişiyi yakalamak için düğmeye bastı.
Operasyonun dalgaları sanat camiasına da uzandı. Aynı soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu İlker İnanoğlu ve sevilen şarkıcı Cem Adrian'ın yurt dışında oldukları tespit edildi.
CEM ADRİAN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU
Yurt dışında olduğu belirtilen Cem Adrian sessizliğini bozdu.
İlk açıklamasını sosyal medya hesabından yapan Adrian, "O meselelerden çok çok uzağım" diye konuştu.
Cem Adrian'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun."