Uyuşturucu soruşturmasında Cem Adrian Türkiye'ye dönüp ifade verdi

12 Nisan’da ünlü isimlere yönelik başlatılan geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cem Adrian hakkında çıkan yakalama kararı sonrası yurt dışında olduğu belirlenen ünlü sanatçı, ifade vermek üzere Türkiye’ye geldi. İfade işlemleri tamamlanan Adrian serbest bırakıldı.

Uyuşturucu soruşturmasında Cem Adrian Türkiye'ye dönüp ifade verdi
  • Sanatçı Cem Adrian, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek üzere yurt dışından Türkiye'ye geldi ve ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde temini, kullanımı ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
  • Cem Adrian ve oyuncu İlker İnanoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldığında her ikisinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.
  • Cem Adrian sosyal medyadan yaptığı açıklamada uyuşturucu maddelerden uzak olduğunu belirtti.
  • Adrian, yurt dışı konserlerinin en az 1 yıl önceden planlandığını ve döner dönmez prosedürleri yerine getireceğini ifade etti.

12 Nisan'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yurt dışında bulunduğu öğrenilen sanatçı Cem Adrian, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Türkiye'ye geldi.

İFADESİNİ VERDİ SERBEST BIRAKILDI

Cem Adrian ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADRESİNDE BULUNAMAMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; uyuşturucu madde temini, kullanımı ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya geçti.

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen Emniyet güçleri, haklarında gözaltı kararı verilen toplam 24 kişiyi yakalamak için düğmeye bastı.

Operasyonun dalgaları sanat camiasına da uzandı. Aynı soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu İlker İnanoğlu ve sevilen şarkıcı Cem Adrian'ın yurt dışında oldukları tespit edildi.

CEM ADRİAN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU
Yurt dışında olduğu belirtilen Cem Adrian sessizliğini bozdu.

İlk açıklamasını sosyal medya hesabından yapan Adrian, "O meselelerden çok çok uzağım" diye konuştu.

Cem Adrian'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun."

