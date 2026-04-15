Feti Yıldız duyurdu: MHP İstanbul teşkilatında yeni yönetim belli oldu

MHP İstanbul teşkilatında fesih kararının ardından yeni yönetim belirlendi. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İl Başkanı Volkan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek yeni kadroyu kamuoyuyla paylaştı.

Feti Yıldız duyurdu: MHP İstanbul teşkilatında yeni yönetim belli oldu
  • MHP Genel Merkezi, 6 Nisan'da feshettiği İstanbul İl Başkanlığı'na Volkan Yılmaz'ı atadı.
  • MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 39 ilçe teşkilatıyla birlikte tamamen feshedilmesinin ardından yeni yönetim kadrosu belirlendi.
  • Yeni il yönetim kurulu üyeleri MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız tarafından açıklandı.
  • Yönetim kurulunda Ahmet Yasak, Ömer Çölüoğlu, Mustafa Kemal Dalan, Mustafa Karaçam, Burak Arkaz, Mehmet Çamur, Hamit Şahinoğlu, Mustafa Nohut ve Zafer Yalçın yer aldı.
  • Feti Yıldız, yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin 6 Nisan'da İstanbul teşkilatı için aldığı fesih kararının ardından yeni yönetim kadrosunu belirledi.

Geçen hafta 39 ilçe teşkilatıyla beraber tamamen feshedilen MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz getirildi. Yeni il yönetim kurulu üyeleri MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız tarafından kamuoyuna ilan edildi.

Böylelikle Volkan Yılmaz liderliğindeki MHP İstanbul Teşkilatı'nın yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

  • Ahmet Yasak,
  • Ömer Çölüoğlu,
  • Mustafa Kemal Dalan,
  • Mustafa Karaçam,
  • Burak Arkaz,
  • Mehmet Çamur,
  • Hamit Şahinoğlu,
  • Mustafa Nohut,
  • Zafer Yalçın.

İLAYI KELİMETULLAH YOLUNDA

Atama kararlarını kamuoyuyla paylaşan Feti Yıldız, yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.

İstanbul teşkilatının yeni kadrosunu duyuran Yıldız, "MHP İstanbul İl Başkanı Sayın Volkan Yılmaz'a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Ahmet Yasak, Sayın Ömer Çölüoğlu, Sayın Mustafa Kemal Dalan, Sayın Mustafa Karaçam, Sayın Burak Arkaz, Sayın Mehmet Çamur, Sayın Hamit Şahinoğlu, Sayın Mustafa Nohut, Sayın Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ'la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun." ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız'ın sosyal medya paylaşımı (Kaynak: X ekran görüntüsü)

