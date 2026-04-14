İBB yolsuzluk davasında 21’inci perde kapandı! Sanık kürsüsünde kim, ne dedi?

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” davasında 21’inci duruşma Silivri’de görülürken, 6 haftadır süren yargılamada savunmalar peş peşe geldi. 3 bin 809 sayfalık iddianamede Ekrem İmamoğlu için yüzlerce yıl hapis istenirken, dava dosyasında sanık sayısından eylem sayısına, ceza talebinden birleşen dosya verilerine kadar dikkat çeken çelişkiler de ortaya çıktı. Esma Bayrak’ın “Bildiğiniz dedikodu, iftira” savunması ve Ali Kurt’un ihale çıkışı ise duruşmanın öne çıkan başlıkları oldu.

İBB yolsuzluk davasında 21’inci perde kapandı! Sanık kürsüsünde kim, ne dedi?
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 21. duruşması, "örgüt elebaşı" olmakla suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Silivri'de görüldü.
  • İddianamede 407 sanık hakkında yaklaşık 160 milyar TL kamu zararı iddiası yer alırken, Ekrem İmamoğlu için 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
  • Görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkındaki iddianame, ana dava dosyasıyla birleştirilerek Güney de sanıklar arasına eklendi.
  • Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ederken, dava dosyasındaki sanık ve eylem sayısı gibi verilerde tutarsızlıklar olduğu belirtildi.
  • Yargılama sürecinde bugüne kadar 29 sanığın savunması alınırken, mahkeme heyeti duruşmaların tutuklu sanıkların savunmalarıyla süreceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davanın 21'inci duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görüldü.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Fatih Keleş, Cevat Kaya ve Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar katıldı. Tutuksuz sanıklar, avukatlar, bazı CHP'li milletvekilleri ve sanık yakınları da duruşmayı izledi.

Oturum, tutuklu sanık reklamcı Esma Bayrak'ın savunmasıyla devam etti.

6 HAFTADIR SÜREN YARGILAMA

11 Kasım 2025'te hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamenin ardından 9 Mart'ta başlayan yargılamada bugüne kadar 29 sanığın savunması alındı. Duruşmalar haftanın dört günü sürerken, mahkeme başkanı oturumların saat 22.00'ye kadar devam edebileceğini belirtti.

İBB yolsuzluk davasında 21’inci perde kapandı! Sanık kürsüsünde kim, ne dedi?-3

BİRLEŞEN DOSYA: İNAN GÜNEY DE SANIKLAR ARASINDA

Görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, ana dava dosyasıyla birleştirildi. Böylece Güney de İBB dosyasında sanık olarak yer aldı.

İDDİANAMEDE YÜZLERCE SANIK VE MİLYARLIK ZARAR İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 16 kişi "müşteki", 89'u tutuklu, 7'si firari, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere toplam 407 sanık yer aldı.

Dosyada, suç tarihleri itibarıyla kamu zararının yaklaşık 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olduğu, ayrıca ülke genelinde 95 taşınmazın da soruşturmaya konu edildiği belirtildi.

İBB yolsuzluk davasında 21’inci perde kapandı! Sanık kürsüsünde kim, ne dedi?-4

İMAMOĞLU HAKKINDA AĞIR SUÇLAMALAR

İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı" olduğu iddia edilerek çok sayıda suç yöneltildi. İlk bölümde 142 eylem kapsamında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.

Ancak iddianamenin özetlenen diğer bölümünde eylem sayısının 143 olarak verildiği ve ceza talebinin 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar çıktığı görüldü. Aynı dosya içinde eylem ve ceza hesaplamalarındaki bu farklılık dikkat çekti.

İBB yolsuzluk davasında 21’inci perde kapandı! Sanık kürsüsünde kim, ne dedi?-5

SANIK SAYISI VE TUTUKLU SAYISINDA FARKLI VERİLER

İddianamede 407 sanık ve 89 tutuklu bulunduğu belirtilirken, duruşmaya ilişkin anlatımlarda "414 sanık ve 92 tutuklu" ifadesinin kullanılması, dosyaya ilişkin verilerin farklı şekillerde aktarılması tartışmalara neden oldu.

İBB yolsuzluk davasında 21’inci perde kapandı! Sanık kürsüsünde kim, ne dedi?-6

ÖRGÜT ŞEMASI İDDİASI

İddianamede yer alan şemada Ekrem İmamoğlu "örgüt elebaşı", Murat Ongun, Fatih Keleş ve diğer bazı isimler ise "örgüt yöneticisi" olarak gösterildi. Şemada, çok sayıda kişinin bu yapı içinde farklı isimlere bağlı olarak konumlandırıldığı belirtildi.

ESMA BAYRAK: "HİÇBİRİ SUÇ OLUŞTURMAMAKTADIR"

Savunma yapan Esma Bayrak, dosyaya etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler üzerinden dahil edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ponte Dijital Ajansı'nın sahibiyim. Dosyaya etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Bey'in bir sözü üzerine dahil edilmişim. Yazışma zinciri paylaştığı için çok yoğun görünen mailler vermiş; ama mailler oldukça az ve aslında hiçbiri suç da oluşturmamaktadır."

Bayrak, dijital veri kullanımına ilişkin iddiaları reddederek, verilerin kullanıcıların kendi sistemlerinden elde edildiğini savundu.

"BİLDİĞİNİZ DEDİKODU, İFTİRA"

Bayrak, ihalelere ilişkin suçlamalara da tepki göstererek şöyle konuştu:

"Bir ihale ama sadece bir ihale aldığım için eklenmişim… Yani bildiğiniz dedikodu, iftira."

Ayrıca, iddia edildiği gibi bir ilişki ağı içinde olsaydı ödemelerini alamayacağını belirterek,
"Savcılığın iddia ettiği gibi bir ilişkim olsa, ben bu ödemeyi alamaz mıydım" dedi.

İBB yolsuzluk davasında 21’inci perde kapandı! Sanık kürsüsünde kim, ne dedi?-7

MURAT ONGUN'DAN İTİRAZ

Duruşmada söz alan Murat Ongun, itirafçı beyanlarıyla ilgili yapılan suç duyurusuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer suç duyurusu, sanığın yalan beyan vererek insanların hayatını kararttığı veya adaleti aldattığı yönündeyse başımızın üstünde; ama iddianamenin yazıldığı gün itibarıyla Erol Özgüner'e bir suç atımında bulunulmamışsa, bir suç duyurusu ekstra biraz tuhaf geldi."

İBB yolsuzluk davasında 21’inci perde kapandı! Sanık kürsüsünde kim, ne dedi?-8

ALİ KURT'TAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, savunmasında kurumun mali yapısına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"KİPTAŞ'ı devraldığımızda ciddi sıkıntılar yaşadık… 1 yılda kurumu yürür hale getirdik sonra borçları sıfırladık."

Gelirine ilişkin olarak ise,
"Tutuklanmadan önceki aylık gelirim 400 bin TL" dedi.

"MASAK RAPORU YOK" VURGUSU

Kurt, hakkında yöneltilen suçlamalara karşı şu ifadeleri kullandı:

"Ne telefonumda ne bilgisayarımda bir tane suç unsuru bulunamadı, MASAK raporu yok ama ben tutuklanmadan 20 gün önce tüm mal varlığıma el konuldu."

İHALE VE BASKI İDDİALARINA YANIT

Kurt, Vadi İstanbul projesine ilişkin iddialara karşı şöyle konuştu:

"250 bin metrekarelik bir inşaattan bahsediyoruz… Böyle büyük bir işte yazının 1 ayda gelmesi fazla mı?"

İBB yolsuzluk davasında 21’inci perde kapandı! Sanık kürsüsünde kim, ne dedi?-9

İMAMOĞLU İLE DİYALOG

Ekrem İmamoğlu'nun "özel indirim" sorusuna Kurt, "Kesinlikle böyle bir şey olmadı." yanıtını verdi.

İmamoğlu ise "Sosyal konut yapabilir miyiz… bazı fikirlerimizi sizinle paylaşmışımdır." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA TAMAMLANDI, SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Günün sonunda 21'inci duruşma tamamlanırken, mahkeme heyeti yargılamanın tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam edeceğini açıkladı.

Dosyada yer alan kapsamlı suçlamalar, yüksek ceza talepleri ve farklı bölümlerde değişen sayısal veriler, davanın hem hukuki hem de kamuoyu boyutunda tartışılmaya devam edeceğine işaret ediyor.

