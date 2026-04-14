Ancak iddianamenin özetlenen diğer bölümünde eylem sayısının 143 olarak verildiği ve ceza talebinin 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar çıktığı görüldü. Aynı dosya içinde eylem ve ceza hesaplamalarındaki bu farklılık dikkat çekti.

İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı" olduğu iddia edilerek çok sayıda suç yöneltildi. İlk bölümde 142 eylem kapsamında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.

İddianamede 407 sanık ve 89 tutuklu bulunduğu belirtilirken, duruşmaya ilişkin anlatımlarda "414 sanık ve 92 tutuklu" ifadesinin kullanılması, dosyaya ilişkin verilerin farklı şekillerde aktarılması tartışmalara neden oldu.

ÖRGÜT ŞEMASI İDDİASI

İddianamede yer alan şemada Ekrem İmamoğlu "örgüt elebaşı", Murat Ongun, Fatih Keleş ve diğer bazı isimler ise "örgüt yöneticisi" olarak gösterildi. Şemada, çok sayıda kişinin bu yapı içinde farklı isimlere bağlı olarak konumlandırıldığı belirtildi.

ESMA BAYRAK: "HİÇBİRİ SUÇ OLUŞTURMAMAKTADIR"

Savunma yapan Esma Bayrak, dosyaya etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler üzerinden dahil edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ponte Dijital Ajansı'nın sahibiyim. Dosyaya etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Bey'in bir sözü üzerine dahil edilmişim. Yazışma zinciri paylaştığı için çok yoğun görünen mailler vermiş; ama mailler oldukça az ve aslında hiçbiri suç da oluşturmamaktadır."

Bayrak, dijital veri kullanımına ilişkin iddiaları reddederek, verilerin kullanıcıların kendi sistemlerinden elde edildiğini savundu.

"BİLDİĞİNİZ DEDİKODU, İFTİRA"

Bayrak, ihalelere ilişkin suçlamalara da tepki göstererek şöyle konuştu:

"Bir ihale ama sadece bir ihale aldığım için eklenmişim… Yani bildiğiniz dedikodu, iftira."

Ayrıca, iddia edildiği gibi bir ilişki ağı içinde olsaydı ödemelerini alamayacağını belirterek,

"Savcılığın iddia ettiği gibi bir ilişkim olsa, ben bu ödemeyi alamaz mıydım" dedi.