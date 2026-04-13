CANLI YAYIN
Geri

The Telegraph’tan Türkiye özrü: Başkan Erdoğan'a yönelik asılsız iddialar DMM'nin girişimleriyle kaldırıldı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İngiliz The Telegraph gazetesinin "Başkan Erdoğan İsrail'i işgal edecek" ve "Lübnan'a saldırıyı Türkiye'ye yapılmış sayacak" şeklindeki asılsız iddialarını çürüttü. Türkiye'nin kararlı duruşu sonrası gazete haberi kaldırıp özür dilerken, İsrail medyası Maariv de gerçekleri yayınlamak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi:
The Telegraph'tan Türkiye özrü: Başkan Erdoğan'a yönelik asılsız iddialar DMM'nin girişimleriyle kaldırıldı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin girişimiyle İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin bölgesel politikalarına ilişkin asılsız iddialar içeren haberini kaldırdı.
  • The Telegraph'ta yer alan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran veya Lübnan'a yönelik olası saldırıyı Türkiye'ye yapılmış sayacağı ve İsrail'in Türkiye tarafından işgal edileceği iddia edilmişti.
  • İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokulan dezenformasyon The Telegraph tarafından haberleştirilerek uluslararası boyuta taşınmıştı.
  • Gazete asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı ve içeriği giren editör sosyal medya üzerinden özür diledi.
  • İsrail'in medya organlarından Maariv da İletişim Başkanlığının yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınlamak zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) girişimiyle İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin bölgesel politikalarına ilişkin asılsız iddialar içeren haberini kaldırdı.

The Telegraph’tan Türkiye özrü: Başkan Erdoğan'a yönelik asılsız iddialar DMM'nin girişimleriyle kaldırıldı-2

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin stratejik iletişim kanallarının, uluslararası medyada yayılan geniş çaplı bir dezenformasyon operasyonunu daha başarıyla çürüttüğü belirtildi.

Söz konusu iddialarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İran veya Lübnan'a yönelik olası bir saldırıyı Türkiye'ye yapılmış sayacağı" ve "İsrail'in Türkiye tarafından işgal edileceğine" dair açıklamalarda bulunduğunun öne sürüldüğü belirtilen açıklamada, İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokulan bu dezenformasyonun The Telegraph gazetesi tarafından da haberleştirilerek uluslararası boyuta taşındığı kaydedildi.

The Telegraph’tan Türkiye özrü: Başkan Erdoğan'a yönelik asılsız iddialar DMM'nin girişimleriyle kaldırıldı-3

EDİTÖR ÖZÜR DİLEDİ

DMM'nin iddiaların ardından hızla harekete geçerek, söz konusu söylemleri çürüttüğü ve Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bölgedeki barış, istikrar, huzur ve güvenlik odaklı duruşunu net şekilde ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, İletişim Başkanlığının kararlı ve etkin duruşu neticesinde gazetenin, asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdığı, içeriği giren editörün de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak özür dilediği bildirildi.

The Telegraph’tan Türkiye özrü: Başkan Erdoğan'a yönelik asılsız iddialar DMM'nin girişimleriyle kaldırıldı-4

İsrail'in en etkili medya organlarından biri olan Maariv'in de İletişim Başkanlığının yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınlamak zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, "Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü 'hakikat mücadelesinin' başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. İletişim Başkanlığının sonuç odaklı müdahalesi, sadece haberi sildirmekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye hakkındaki haberlerinde daha ihtiyatlı bir dil kullanması gerektiğini tescilledi." ifadeleri kullanıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler