İsrail'in medya organlarından Maariv da İletişim Başkanlığının yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınlamak zorunda kaldı.

Gazete asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı ve içeriği giren editör sosyal medya üzerinden özür diledi.

İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokulan dezenformasyon The Telegraph tarafından haberleştirilerek uluslararası boyuta taşınmıştı.

The Telegraph'ta yer alan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran veya Lübnan'a yönelik olası saldırıyı Türkiye'ye yapılmış sayacağı ve İsrail'in Türkiye tarafından işgal edileceği iddia edilmişti.

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin stratejik iletişim kanallarının, uluslararası medyada yayılan geniş çaplı bir dezenformasyon operasyonunu daha başarıyla çürüttüğü belirtildi.

