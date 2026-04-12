GKRY'deki Paskalya Bayramı kutlamalarında Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına da değinen Üstel şunları kaydetti:

"Yine son olarak, Rum gençlerin Paskalya etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yakması, bir provokasyondan öte Kıbrıs Türk halkının varlığına yönelik açık bir saygısızlık, düşmanlık ve kin göstergesidir. Bu eylemleri güçlü şekilde kınıyoruz."

Üstel, Kıbrıs Türk halkının, Ada'da onurlu bir şekilde kendi devletinin çatısı altında ve Türkiye'nin garantörlüğünde, güven ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğini vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şu artık nettir. Bu bitmek bilmeyen kin, nefret ve saldırganlıkların sonu gelmeyecektir. Zihniyet aynıdır ve değişmemiştir. Dolayısı ile Kıbrıs meselesinde en gerçekçi ve tek sürdürülebilir çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle mümkündür."

Paskalya kutlamaları sırasında GKRY'nin başkenti Lefkoşa'da bazı Rum gruplar, gece Türkiye ve KKTC bayraklarının yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın posterlerini yakarak terör örgütü EOKA lehine sloganlar atmıştı.

Rum gruplar, gelecek Paskalya Bayramı'nı KKTC topraklarında kutlayacaklarını iddia ederek, Kuzey Kıbrıs'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.