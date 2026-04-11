Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce "Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir.

Havada güçlü olmadan, denizde etkin olmadan, karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz" dedi. Başkan Erdoğan liderliğinde, "Mavi vatan" için büyük atılımlar gerçekleştirildi. Türk tersaneleri, bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine farklı ebatta 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç etti. Kendi savaş gemilerini tasarlayan, inşa eden ve ihraç eden sayılı ülkelerden olan Türkiye, tersanelerinde aynı anda inşa edilen 41 gemi sayısını 50'ye çıkarmak için düğmeye bastı. Türkiye, aynı anda en fazla askeri deniz platformunu üretime bağlayan ülke olarak dünyada ilk sırada yer alıyor.

En büyük milli uçak gemisi için geri sayım başladı.

Üretimi devam eden 50 platform içerisinde, uluslararası savunma pazarında ses getiren dev projeler de bulunuyor.

İnşası süren Milli Uçak Gemisi (MUGEM) TCG Anadolu'nun 3 katı büyüklüğünde ve 60 bin ton ağırlığında olacak. Türk Donanması'nın en büyük muharip gemi inşa projelerinden Tepe Sınıfı Hava Savunma Harbi Muhribi (HSHM) Projesi kapsamındaki ilk gemi TCG KOCATEPE'nin ilk bloğu kızağa konuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Uçak gemimizin inşası devam etmektedir. 41 askeri geminin aynı anda yapımı sürüyor. 5 tip insansız deniz aracı ile 2 kamikaze insansız deniz aracı da envantere alındı" dedi.





ATEŞKESE "UYULSUN" UYARISI



Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte desteklediği diplomatik çabaların ABD-İran arasındaki ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti. Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının önemli olduğunu belirtti. Macron ise "Görüşmede ateşkese riayet edilmesi ve Lübnan'da da uygulanması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğini belirttik ve güçlü, kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurguladık" ifadelerini kullandı.

