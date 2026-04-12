Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde adil bir barış için diplomatik çabalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceği ifade edildi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, köklü ve kapsamlı ihtilaflarda hızlı çözüm beklemenin gerçekçi olmadığını ancak her türlü zorluğa rağmen masada kalmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

TÜRKİYE'DEN "ADİL BARIŞ" DİPLOMASİSİ

Bölgedeki tansiyonun düşmesi adına atılan adımları desteklediklerini belirten Yılmaz, ateşkesin sahada etkili bir şekilde karşılık bulması temennisinde bulundu. Türkiye'nin bölgesel istikrarı koruma vizyonuna dikkat çekerek, tarafların uzlaşmaya varması için Ankara'nın kolaylaştırıcı ve yapıcı rolünü sürdüreceğinin mesajını verdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Birçok kapsamlı başlığı içeren ihtilaflarda çok hızlı çözüm beklemek temenni edilse de gerçekçi değildir. Müzakere zorlu olabilir. Ancak, en zorlu müzakere, savaşın yıkıcı etkileri karşısında, harcanan zamana ve çabaya fazlasıyla değer. Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde, adil bir barış için diplomatik çabalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceğiz."