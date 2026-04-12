Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD-İran mesajı: Türkiye diplomatik katkıya hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, sağlanan ateşkesin kapsamlı şekilde uygulanması ve müzakere sürecinin kalıcı barışla sonuçlanması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin Başkan Erdoğan'ın liderliğinde adil bir barış için diplomatik çabalara en üst düzeyde katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, köklü ve kapsamlı ihtilaflarda hızlı çözüm beklemenin gerçekçi olmadığını ancak her türlü zorluğa rağmen masada kalmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Müzakere süreçlerinin meşakkatli olabileceğini hatırlatan Yılmaz, savaşın yıkıcı etkileri göz önüne alındığında diplomasi için harcanan zamanın boşa gitmediğini dile getirdi.

TÜRKİYE'DEN "ADİL BARIŞ" DİPLOMASİSİ

Bölgedeki tansiyonun düşmesi adına atılan adımları desteklediklerini belirten Yılmaz, ateşkesin sahada etkili bir şekilde karşılık bulması temennisinde bulundu. Türkiye'nin bölgesel istikrarı koruma vizyonuna dikkat çekerek, tarafların uzlaşmaya varması için Ankara'nın kolaylaştırıcı ve yapıcı rolünü sürdüreceğinin mesajını verdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Birçok kapsamlı başlığı içeren ihtilaflarda çok hızlı çözüm beklemek temenni edilse de gerçekçi değildir. Müzakere zorlu olabilir. Ancak, en zorlu müzakere, savaşın yıkıcı etkileri karşısında, harcanan zamana ve çabaya fazlasıyla değer. Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde, adil bir barış için diplomatik çabalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceğiz."

