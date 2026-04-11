İKİ ÜNLÜ İSİM SINIR DIŞINDA: İLKER İNANOĞLU VE CEM ADRİAN...

Polisin elindeki listede yer alan ancak adreslerinde bulunamayan isimler de netleşti. Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu ve başarılı şarkıcı Cem Adrian hakkında savcılık talimatıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak yapılan incelemelerde, her iki ismin de operasyondan kısa bir süre önce yurt dışına çıktığı saptandı. Firari isimler hakkında yakalama kararının genişletilmesi bekleniyor.