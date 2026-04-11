Fenomenlere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Elif Karaarslan ve Cem Adrian'a dahil birçok ünlüye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dün gece düğmeye basıldı. Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, eski hakem Elif Karaarslan, sosyal medya fenomeni Samet Liçina ve Mika Slowana "uyuşturucu madde kullanma" ve "fuhuşa aracılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian'ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

  • İstanbul Emniyeti, uyuşturucu ticareti ve fuhuş organizasyonlarına yönelik operasyonda sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, eski hakem Elif Karaarslan ve Mika Slowana'yı gözaltına aldı.
  • Elif Karaarslan ve Mika Slowana uyuşturucu kullanımının yanı sıra fuhuşa aracılık etmek suçlamasıyla itham ediliyor.
  • Oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ancak operasyon öncesi yurt dışına çıktıkları tespit edildi.
  • Operasyon gece yarısı eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi ve teknik takip sonucu belirlenen adreslere düzenlendi.
  • Firari isimler hakkında yakalama kararının genişletilmesi bekleniyor.

İstanbul polisi, magazin ve sosyal medya dünyasını sarsan dev bir operasyona imza attı! İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti ve fuhuş organizasyonlarına yönelik yürüttüğü teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda, ekranlardan ve sosyal medyadan tanınan ünlü isimler kelepçelenerek emniyete götürüldü. Operasyonun yankıları sürerken, listedeki bazı isimlerin baskın öncesi yurt dışına kaçtığı belirlendi.

FENOMENLER EMNİYETTE: SAMET, ELİF VE MİKA GÖZALTINDA

Soruşturmanın en dikkat çeken isimleri, milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler oldu.

Sosyal medya figürü Samet Liçina ile eski hakem Elif Karaarslan ve Mika Slowana, narkotik polislerince adreslerinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Karaarslan ve Slowana'nın dosyada sadece uyuşturucu kullanmakla değil, aynı zamanda "fuhuşa aracılık etmek" gibi ağır suçlamalarla da itham edildiği öğrenildi.

İKİ ÜNLÜ İSİM SINIR DIŞINDA: İLKER İNANOĞLU VE CEM ADRİAN...

Polisin elindeki listede yer alan ancak adreslerinde bulunamayan isimler de netleşti. Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu ve başarılı şarkıcı Cem Adrian hakkında savcılık talimatıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak yapılan incelemelerde, her iki ismin de operasyondan kısa bir süre önce yurt dışına çıktığı saptandı. Firari isimler hakkında yakalama kararının genişletilmesi bekleniyor.

Bebek Lucca'ya narkotik baskını: Mekan sahibi Cem Mirap gözaltına alındı
