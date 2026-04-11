Başsavcılık, temel gıda ürünlerinde olağandışı fiyat artışlarına neden olan hareketleri tarladan markete kadar tüm aşamalarda inceliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk yapan firmalarla ilgili adli soruşturma başlattıklarını açıkladı.

SADECE İDARİ DEĞİL ADLİ SORUŞTURMA DA VAR

Dönmez, "Karaborsacılığa yönelik Ticaret Bakanlığımız yaptığı çalışmaları paylaşıyor. Bu kararların içerisindeki hususlar bizim de dikkatimizi çekti. Doğrudan yapılan şikayetler, sosyal medyadaki mağduriyet iddiaları, CİMER şikâyetleriyle soruşturmalar başlatmıştık. Sadece idari değil adli soruşturma da var" diye konuştu.