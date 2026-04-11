İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk yapan firmalarla ilgili adliye muhabirlerine açıklamalarda bulundu.
SADECE İDARİ DEĞİL ADLİ SORUŞTURMA DA VAR
Dönmez, "Karaborsacılığa yönelik Ticaret Bakanlığımız yaptığı çalışmaları paylaşıyor. Bu kararların içerisindeki hususlar bizim de dikkatimizi çekti. Doğrudan yapılan şikayetler, sosyal medyadaki mağduriyet iddiaları, CİMER şikâyetleriyle soruşturmalar başlatmıştık. Sadece idari değil adli soruşturma da var" diye konuştu.
"İSİMLERİNİ DUYURACAĞIZ"
Tarlada 5 lira olan bir ürünün markette 400 liraya nasıl satılır sorusunun dikkati çektiğini belirten Dönmez şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle temel gıda ürünler. 'Tarlada 5 lira markette 400 lira nasıl satılıyor' şeklinde toplumsal sorgulamalar bizim de dikkatimizi çekmektedir. Ticari hayatı da olumsuz yönde etkilemeden hukuka uygun bir şekilde olağandışı fiyat hareketliliğinin suça vücut verip vermediğini incelemeye aldık."
"Özellikle dikkat ettiğimiz husus olağandışı fiyat artışına neden olan hareketler. Tarladan hale, halden markete kadar ulaşan kesimdeki tüm aşamaları inceliyoruz. Amacımız ticareti bozmak değil, Ticaret Bakanlığı'nın verilerini de takip edeceğiz. Tespitlerimiz yapıldıktan sonra şüphelilerin isimlerini operasyonlarla birlikte duyuracağız."