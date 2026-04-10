ANTALYA TRAFİĞİNE YENİ SOLUK: ALTINKALE KAVŞAĞI HİZMETE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yapımı tamamlanan Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Seyahat süresini kavşak düzenlemesi ile 30 saniyeye düşürdüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Eskiden hemzemin kavşakta hizmet veren sinyalizasyon sistemini devre dışı bırakarak trafiğin dur-kalk yapmaksızın akışını sağladık" dedi.

"DUR-KALK TRAFİK TARİHE KARIŞTI"

Abdulkadir Uraloğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülen "Durmak yok, yola devam" anlayışı doğrultusunda Antalya'ya yatırımların aralıksız devam ettiğini belirtti. 2025 yılı içinde kentte hayata geçirilen projelere değinen Uraloğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bakın sadece geride bıraktığımız 2025 yılı içerisinde; İlk aydan Korkuteli-Elmalı Yolu'nu açtık. Nisan ayında; Antalya Havalimanımızın 35 milyon olan yolcu kapasitesini 82 milyona çıkaran yeni terminal binasını hizmete sunduk. Temmuz ayında; Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini attık, Demre Yat Limanı'nın açılışını gerçekleştirdik. Ekim ayında; Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları'nı, Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Finike Yolu'nun Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışlarını yaptık. Avlanbeli-Finike kesiminin yapımını başlattık. Kasım ayında; Gazipaşa Yat Limanımızı açarak başta Alanya olmak üzere tüm bölgenin deniz turizmi faaliyetlerine güçlü bir nefes kattık."

Projede:

71 metre uzunluğunda köprü

34 metre platform genişliği

Her iki tarafta 300'er metrelik dolgu çalışması yer alıyor.

Bu sayede hem şehir içi hem de şehirler arası geçişlerde daha güvenli ve hızlı ulaşım sağlandı.

Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünya çapında öne çıkan önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

"Antalya, sadece denizi ve tarihi kültür varlıklarına dayalı turizmiyle değil, aynı zamanda yılın büyük bir bölümünde güneşin tebessümüyle beslenen bereketli topraklarındaki meyve ve seracılık faaliyetleriyle de ünlüdür. Ülkemizde tarımsal ihracat yapan öncü şehirlerimizden biridir. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan, yetiştirdiği meyve ve sebzeleriyle sofralarımızda yer alan şehrimizde trafik hacmi her geçen gün artıyor. Bu nedenle Antalya'nın, ihtiyaçlarıyla, projeleriyle ve yatırımlarıyla her zaman yakından ilgileniyoruz."

YILLIK 274 MİLYON LİRA TASARRUF

Yeni kavşak düzenlemesinin ekonomik katkısına da değinen Uraloğlu, projeyle:

Zamandan 219 milyon lira

Akaryakıttan 55 milyon lira

olmak üzere yıllık toplam 274 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Ayrıca proje sayesinde yıllık 2.651 ton karbon emisyonu azaltılarak çevreye de önemli katkı sunulacak.

ANTALYA'NIN ARTAN TRAFİĞİNE STRATEJİK ÇÖZÜM

Antalya'nın turizm, tarım ve ticaret açısından yoğun bir şehir olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, özellikle yaz aylarında artan trafik hacminin yeni yatırımları zorunlu kıldığını belirtti.

Döşemealtı'nın:

Organize sanayi bölgesi

Konut projeleri

Artan nüfus ve ekonomik hareketlilik

nedeniyle kritik bir noktaya dönüştüğünü ifade ederek, Altınkale Kavşağı'nın bu ihtiyaca doğrudan cevap verdiğini söyledi.

SON 24 YILDA DEV ULAŞIM YATIRIMLARI

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da ulaşım altyapısına büyük yatırımlar yapıldığını belirtti. Son 24 yılda kentte:

354 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi

Bölünmüş yol uzunluğu 197 km'den 774 km'ye çıkarıldı

Bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğu 123 km'den 1140 km'ye yükseldi

2025'TE PEŞ PEŞE AÇILIŞLAR

Bakan Uraloğlu, Antalya Batı Çevre Yolu'nu açtıklarını kaydederek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Antalya Çevre Yolunda; Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını hizmete sunduk. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis (Fasalis) Tüneli'ni açtık. Böylelikle Antalya'nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik. Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tünelini hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosları tünel konforuyla geçilmesini sağladık."

Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettiklerini de belirten Bakan Uraloğlu, "Kızılkaya-Antalya Yolu, Antalya-Alanya-Gazipaşa Yolu, Kumluca-Finike Yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş Çevre Yolu, Kalkan Şehir Geçişi, Akseki Bağlantı Yolu, Kızılcadağ-Elmalı Yolu, Konaklı-Güzelbağ Yolu ve Antalya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları'nı da yine biz hizmete sunduk." açıklamasında bulundu.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapımına başladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "84 km ana gövde ve 38 km bağlantı yoluyla toplam 122 km'lik bu dev proje tamamlandığında turizm ve tarımın kalbinin attığı bu güzel coğrafyada, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlatacak, seyahat sürelerini kısaltacak ve vatandaşlarımıza stressiz bir yolculuk sunacak." şeklinde konuştu.

ANTALYA HAVALİMANI YOLCU SAYISI ARTIYOR

Karayolu yatırımlarının yanı sıra hava ulaşımında da önemli gelişmeler yaşandığını belirten Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 2025 yılında 39 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. 2026'nın ilk üç ayında ise yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %5 artarak 3 milyon 150 bine ulaştı.

"MODERN ULAŞIM AĞIYLA ANTALYA DAHA GÜÇLÜ"

Bakan Uraloğlu, Antalya'nın kuzey-güney ve doğu-batı akslarında modern yollar, tüneller ve köprülerle donatıldığını ifade ederek, yapılan yatırımların hem vatandaşların hem de turistlerin yaşamını kolaylaştırdığını söyledi.

Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'nın da bu büyük ulaşım zincirinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, Antalya'nın ihtiyaç duyduğu modern ve konforlu ulaşım altyapısını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.