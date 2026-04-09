İsrail’in idam kararı 81 ilde protesto edilecek: Türkiye tek yürek

Filistin’e Destek Platformu, İsrail’in Filistinli mahkûmlar hakkında aldığı idam kararlarına karşı Türkiye genelinde harekete geçiyor. 10 Nisan Cuma günü, 81 ilde eş zamanlı basın açıklamalarıyla söz konusu hukuksuz kararlar protesto edilecek.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Filistinlilere yönelik idam kararlarına karşı 10 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenleyecek.
  • İstanbul'daki basın açıklaması Cuma namazı sonrası saat 13.30'da Bağcılar Merkez Camii önünde gerçekleştirilecek.
  • Platform, İsrail'in idam kararlarının derhal geri çekilmesi çağrısında bulunacak.
  • Etkinlikte İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarına karşı güçlü bir duruş sergilenecek.
  • Platform, tüm vatandaşları ve basın mensuplarını Bağcılar Meydanı'ndaki basın açıklamasına davet etti.

İsrail yargısının Filistinlilere yönelik idam kararları, Türkiye genelinde geniş bir tepkiye neden oldu.

Türkiye tek yürek (Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Filistin'e Destek Platformu, bu kararlara karşı toplumsal duyarlılığı ortaya koymak ve uluslararası kamuoyuna güçlü bir mesaj vermek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyeceğini duyurdu.

Basın açıklaması yapılacak noktaların listesi

81 İLDE EŞ ZAMANLI TEPKİ

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek basın açıklamalarıyla İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarına karşı güçlü bir duruş sergilenecek. Platform, bu ortak sesin, Filistin halkının yalnız olmadığını göstereceğini ve Türkiye'nin bu kararları kesin bir şekilde reddettiğini dünya kamuoyuna ilan edeceğini vurguladı.

İSTANBUL'DAKİ PROGRAM: BAĞCILAR MEYDANI

İstanbul'daki basın açıklaması, 10 Nisan Cuma günü Cuma namazı sonrası Bağcılar Merkez Camii önünde gerçekleştirilecek. Yoğun katılımın beklendiği programda, İsrail'in idam kararlarının derhâl geri çekilmesi çağrısı yapılacak.

Etkinlik Bilgileri:

  • Tarih: 10 Nisan Cuma
  • Saat: 13.30 (Cuma namazı sonrası)
  • Yer: Bağcılar Merkez Camii önü (Bağcılar Meydanı) – İstanbul
  • Kapsam: Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması ve protesto



PLATFORMDAN ÇAĞRI

Filistin'e Destek Platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Filistinli mahkûmlara yönelik insanlık dışı idam kararlarına karşı Türkiye'nin 81 ilinde meydanlara çıkıyoruz. Bu zulme karşı ses yükseltmek ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için tüm vatandaşlarımızı ve basın mensuplarını İstanbul'da Bağcılar Meydanı'nda düzenlenecek basın açıklamasına davet ediyoruz."

Tuba Ulu isimli komedyen Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltına alındı
"Muhteşem" gözaltı

