Adana'da sentetik ecza deposuna yapılan baskında 2 ton 259 kilogram sentetik ham madde ele geçirildi ve yaklaşık 5,8 milyon uyuşturucu hapın sokaklara inmesi engellendi.

Türkiye genelinde gençleri zehirlemeye çalışan karanlık şebekelere karşı bugüne kadarki en kapsamlı operasyonlardan biri gerçekleştirildi.

Emniyet güçleri karadan ve havadan 59 ilde eş zamanlı harekete geçerek 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin hap ele geçirdi. Baskınlarda yakalanan 529 şüpheliden 129'u tutuklandı.

BİNLERCE POLİSLE DEV OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara 795 operasyonel ekip katıldı. Toplam 1987 polis memurunun görev aldığı operasyon 14 hava aracıyla saniye saniye izlendi. Arama faaliyetlerinde emniyet teşkilatının hassas burunlu 37 narkotik köpeği aktif rol oynadı.