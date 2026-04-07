Havadan takip, karadan operasyon: 59 noktada zehir trafiği kesildi | 129 tutuklu

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 59 ilde düzenlenen dev operasyonla zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarda 2 ton 352 kilogram zehir ele geçirildi. Gençleri hedef alan uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlarda 129 kişi tutuklandı. Adana’daki baskında 5,8 milyon hap üretimine yetecek sentetik ham madde ele geçirildi.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin hap ele geçirildi.
  • Operasyona 795 ekip ve 1987 polis memurunun katıldığı, 14 hava aracı ve 37 narkotik köpeğinin görev aldığı açıklandı.
  • Adana'da sentetik ecza deposuna yapılan baskında 2 ton 259 kilogram sentetik ham madde ele geçirildi ve yaklaşık 5,8 milyon uyuşturucu hapın sokaklara inmesi engellendi.
  • Operasyonda yakalanan 529 şüpheliden 129'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Ankara'da 37 kilogramın üzerinde esrar, İstanbul'da yaklaşık 6 kilogram eroin ele geçirildi.

Türkiye genelinde gençleri zehirlemeye çalışan karanlık şebekelere karşı bugüne kadarki en kapsamlı operasyonlardan biri gerçekleştirildi.

Emniyet güçleri karadan ve havadan 59 ilde eş zamanlı harekete geçerek 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin hap ele geçirdi. Baskınlarda yakalanan 529 şüpheliden 129'u tutuklandı.

BİNLERCE POLİSLE DEV OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara 795 operasyonel ekip katıldı. Toplam 1987 polis memurunun görev aldığı operasyon 14 hava aracıyla saniye saniye izlendi. Arama faaliyetlerinde emniyet teşkilatının hassas burunlu 37 narkotik köpeği aktif rol oynadı.

59 ildeki eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 2 ton 352 kilogram zehir ele geçirildi. Gözaltına alınan 529 şüpheliden 129’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Fotoğraf: DHA)

TONLARCA HAM MADDE

Operasyonun en kritik ayaklarından biri Adana'da gerçekleşti. Sentetik ecza deposuna düzenlenen baskında 2 ton 259 kilogram sentetik ham madde yakalandı. Bu müdahaleyle yaklaşık 5,8 milyon uyuşturucu hapın sokaklara inmesi engellendi.

Ekipler Ankara'da 37 kilogramın üzerinde esrar, İstanbul'da yaklaşık 6 kilogram eroin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 129'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

