CANLI YAYIN
Geri

Karagümrük çetesine 4 ilde şafak operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kamuoyunda Karagümrük çetesi olarak bilinen suç örgütü üyesi 28 kişi yakalandı. Nuri Ergin’in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 3 tabanca ele geçirildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, cezaevinde bulunan Nuri Ergin liderliğindeki Karagümrük çetesine yönelik operasyon düzenledi.
  • İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonlarda 3 tabanca ele geçirildi.
  • Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmak üzere tutuldu.
  • Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih bölgesinde hakimiyet kurmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı yürüttüğü saha çalışmalarında yeni aşamaya geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen ve cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in liderliğini yaptığı yapı hedef alındı. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'ı kapsayan 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Karagümrük çetesine dev darbe

Kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet yürüten yapılanmaların deşifresine yönelik uzun süreli fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonlarda, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılara ilişkin tahkikat işlemleri devam ediyor.

Bakırköy Başsavcılığı’ndan İmamoğlu’na hakaret soruşturması
SONRAKİ HABER

İmamoğlu'nun hakaretine ikinci soruşturma

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler