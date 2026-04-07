İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda " Karagümrük çetesi " olarak bilinen ve cezaevinde bulunan " Nuriş " lakaplı Nuri Ergin'in liderliğini yaptığı yapı hedef alındı. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'ı kapsayan 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet yürüten yapılanmaların deşifresine yönelik uzun süreli fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonlarda, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.