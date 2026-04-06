Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can daha önce tutuklanmıştı.

Savcılık sorguları tamamlanan üç şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aramada belediyedeki tüm bilgisayarlar ve dijital materyaller incelenerek Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında jandarma ekipleri Bolu Belediye binasında yaklaşık beş saat süren arama yaptı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada belediye binasındaki aramaların ardından gözaltına alınan üç şüpheli hakim karşısına çıktı. Şüpheliler, gece saatlerinde biten mahkemenin ardından adli kontrolle serbest kaldı.

İKİNCİ DEFA SERBEST

Operasyon kapsamında Cihan Tutal, Naim Ayhan, Ali Sarıyıldız gözaltına alındı.

Naim Ayhan, Ali Sarıyıldız daha önce aynı soruşturmada ifade verip serbest bırakılmıştı. Toplanan yeni deliller bu iki ismin yeniden gözaltına alınmasına yol açtı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, dün sabah saatlerinde yoğun güvenlik tedbirleri altında Bolu Adliyesine getirildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler gece saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Hakimlik, üç şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.