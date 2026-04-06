Tanju Özcan'ın ekibine ikinci dalga operasyonda yeni gelişme | İkinci gözaltı kararında da tahliye

Bolu Belediyesinde yürütülen irtikap soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, BOLSEV Vakfı Yöneticisi Ali Sarıyıldız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında jandarma ekipleri Bolu Belediye binasında yaklaşık beş saat süren arama yaptı.
  • Aramada belediyedeki tüm bilgisayarlar ve dijital materyaller incelenerek Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
  • Cihan Tutal, Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız operasyon kapsamında gözaltına alındı.
  • Savcılık sorguları tamamlanan üç şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can daha önce tutuklanmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklandığı soruşturma derinleşiyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmanın yeni aşamasında jandarma ekipleri önceki sabah Bolu Belediye binasına girdi. Geniş çaplı arama yaklaşık beş saat sürdü. Ekipler belediyedeki bütün bilgisayarları, dijital materyalleri incelemeye aldı. Toplanan evrak, incelenen bilgisayarlar torbalara konularak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada belediye binasındaki aramaların ardından gözaltına alınan üç şüpheli hakim karşısına çıktı. Şüpheliler, gece saatlerinde biten mahkemenin ardından adli kontrolle serbest kaldı.

İKİNCİ DEFA SERBEST

Operasyon kapsamında Cihan Tutal, Naim Ayhan, Ali Sarıyıldız gözaltına alındı.

Naim Ayhan, Ali Sarıyıldız daha önce aynı soruşturmada ifade verip serbest bırakılmıştı. Toplanan yeni deliller bu iki ismin yeniden gözaltına alınmasına yol açtı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, dün sabah saatlerinde yoğun güvenlik tedbirleri altında Bolu Adliyesine getirildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler gece saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Hakimlik, üç şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmıştı.

Sahte belge çetesine darbe: 51 şüpheli yakalandı | 441 izin iptal
Sahte ikamet izni şebekesine operasyon

