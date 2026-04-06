Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklandığı soruşturma derinleşiyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmanın yeni aşamasında jandarma ekipleri önceki sabah Bolu Belediye binasına girdi. Geniş çaplı arama yaklaşık beş saat sürdü. Ekipler belediyedeki bütün bilgisayarları, dijital materyalleri incelemeye aldı. Toplanan evrak, incelenen bilgisayarlar torbalara konularak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
İKİNCİ DEFA SERBEST
Operasyon kapsamında Cihan Tutal, Naim Ayhan, Ali Sarıyıldız gözaltına alındı.
Naim Ayhan, Ali Sarıyıldız daha önce aynı soruşturmada ifade verip serbest bırakılmıştı. Toplanan yeni deliller bu iki ismin yeniden gözaltına alınmasına yol açtı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, dün sabah saatlerinde yoğun güvenlik tedbirleri altında Bolu Adliyesine getirildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler gece saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Hakimlik, üç şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmıştı.