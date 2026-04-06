Mavi Vatan-26 Tatbikatı devam ediyor: Gün gün icra edilecek faaliyetler

03-09 Nisan tarihleri arasında icra edilecek MAVİ VATAN-2026 Tatbikatı ile Türk Deniz Kuvvetleri’nin harekata hazırlık seviyesi test edilirken; çok tehditli ortamda görev yapan unsurların karar verme kabiliyetleri geliştirilecek, müşterek operasyon yeteneği güçlendirilecek.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük planlı faaliyetlerinden biri olan MAVİ VATAN-2026 Tatbikatı, 03-09 Nisan 2026 tarihleri arasında Donanma Komutanlığı koordinesinde icra edilecek.

Tatbikatla, katılan unsurların hakrekata hazırlık seviyesinin artırılması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı karargâh ve harekât merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin test edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca çok tehditli ortamda görev yapan personelin muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi ile diğer kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Böylece tatbikat kapsamında seyir ve gemicilik eğitimlerinin yanı sıra birçok kritik faaliyet de icra edilecek.

Tatbikat kapsamında, seyir ve gemicilik eğitimlerinin yanı sıra icra edilecek eğitimler şekilde;

Tarihİcra Edilen / Planlanan Faaliyetler
4 Nisan 2026Asimetrik Tehdit Altında Liman Çıkışı
Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası
Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri Harekâtı
Seri Atımlı Toplarla Su Üstü Atışları
5 Nisan 2026Kara Bombardımanı Atışları
Mayın Karşı Tedbirleri Harekâtı
Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası
Muharip Olmayanların Tahliyesi
Su Üstü Atışları
Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri
6 Nisan 2026Kara Bombardımanı Atışları
Amfibi Hücum Harekâtı Eğitimleri
ANKA ve AKSUNGUR İHA'ların Muhabere Rolesi Olarak Kullanımı
Hava Savunma Harbi Eğitimleri
7 Nisan 2026Denizde Akaryakıt İkmali
Amfibi Hücum Harekâtı Eğitimleri
Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri
Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası
Hava Temaslarının Takibi ve Hava Savunma Eğitimi
