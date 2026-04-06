Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük planlı faaliyetlerinden biri olan MAVİ VATAN-2026 Tatbikatı, 03-09 Nisan 2026 tarihleri arasında Donanma Komutanlığı koordinesinde icra edilecek.
Tatbikatla, katılan unsurların hakrekata hazırlık seviyesinin artırılması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı karargâh ve harekât merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin test edilmesi hedefleniyor.
Ayrıca çok tehditli ortamda görev yapan personelin muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi ile diğer kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Böylece tatbikat kapsamında seyir ve gemicilik eğitimlerinin yanı sıra birçok kritik faaliyet de icra edilecek.
Tatbikat kapsamında, seyir ve gemicilik eğitimlerinin yanı sıra icra edilecek eğitimler şekilde;
|Tarih
|İcra Edilen / Planlanan Faaliyetler
|4 Nisan 2026
|Asimetrik Tehdit Altında Liman Çıkışı
|Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası
|Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri Harekâtı
|Seri Atımlı Toplarla Su Üstü Atışları
|5 Nisan 2026
|Kara Bombardımanı Atışları
|Mayın Karşı Tedbirleri Harekâtı
|Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası
|Muharip Olmayanların Tahliyesi
|Su Üstü Atışları
|Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri
|6 Nisan 2026
|Kara Bombardımanı Atışları
|Amfibi Hücum Harekâtı Eğitimleri
|ANKA ve AKSUNGUR İHA'ların Muhabere Rolesi Olarak Kullanımı
|Hava Savunma Harbi Eğitimleri
|7 Nisan 2026
|Denizde Akaryakıt İkmali
|Amfibi Hücum Harekâtı Eğitimleri
|Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri
|Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası
|Hava Temaslarının Takibi ve Hava Savunma Eğitimi