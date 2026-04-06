İBB Davası tutuklu sanığı Aykut Erdoğdu’nun cezaevi koşullarına yönelik iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resmi açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIK YALANLADI

Erdoğdu'nun söz konusu iddialarının ardından yazılı açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarında tutuklulara "yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin pislik içinde olduğu" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada, duruşma salonlarının bulunduğu binada 300 kişi kapasiteli 6 nezarethane bulunduğu, alanın temizliğinin cezaevi idaresince düzenli yapıldığı kaydedildi. Tutuklu sayısına göre günlük kumanya ve su temin edildiğini belirten Başsavcılık, "Duruşma saatlerine bağlı olarak, tutukluların akşam öğününün kampüs genel yemekhanesinden temin edilen sıcak yemek ile verilmesi uygulamasına başlanılmıştır" bilgisini paylaştı.

Ayrıca, birden fazla mahkemenin yürüttüğü yargılamalarda çakışan duruşma tarihlerine ve sanık sayılarına bağlı olarak, öğle öğünlerinde de hazır kumanya yerine sıcak yemek verilmesinin planlandığı ifade edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının 06/04/2026 tarihli duruşmasında söz alan bir sanığın beyanına dayanılarak; Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan duruşma salonlarında devam eden yargılamalarda; tutuklulara yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin pislik içinde olduğu, işkence yapıldığı, jiletle kesilmiş peynirle sandviç verildiği, oturulan yerlerin çok kötü durumda olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonları, taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Duruşma salonlarının bulunduğu binada, 1208 metrekare alanda, 3 adet erkek, 3 adet bayan olmak üzere toplam 6 adet, toplam 300 kişi kapasiteli nezarethane bulunmaktadır. Bu alanda daimi olarak 2 İnfaz Koruma Memuru ve duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre 10 ile 200 arası Jandarma personeli görev yapmaktadır.

Alanın temizliği cezaevi idaresince düzenli olarak yapılmakta olup, duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre günlük kumanya ve su temin edilmektedir.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirme neticesinde duruşma saatlerine bağlı olarak, tutukluların akşam öğününün kampüs genel yemekhanesinden temin edilen sıcak yemek ile verilmesi uygulamasına başlanılmıştır.

Öte taraftan birden fazla mahkemenin Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonlarda yürüttüğü yargılamalarda, çakışan duruşma tarihlerine, sanık sayılarına ve mahkemece verilecek öğle arası sürelerine bağlı olarak, öğle öğününde de hazır kumanya yerine sıcak yemek verilmesi planlanmıştır."