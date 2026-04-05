Gökyüzünün yeni avcı sürüsü: Yerli kamikaze İHA Toyca-05 sahnede

Dünya yine Türkiye'yi konuşuyor. Kamikaze İHA Toyca-05'in son tanıtımı birçok ülkenin dikkatini çekti...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İnsansız hava araçları, akıllı mühimmat sistemleri ve yüksek teknoloji odaklı projelerle küresel ölçekte adından söz ettiren Türkiye, bu alandaki üretim kapasitesini her geçen gün daha da ileri taşıyor.

Son olarak tanıtılan yeni kamikaze İHA Toyca-05, düşük maliyetli yapısı, sürü uçuş kabiliyeti ve otonom taarruz özellikleriyle savunma sanayisinde yeni bir aşamaya işaret etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yeni insansız hava aracı Toyca- 05'in tamamen yerli tasarımla geliştirildiğini, tam otonom uçuş kabiliyeti ve sürü yeteneğiyle öne çıktığını söyledi.

Türkiye, insansız hava araçları ve akıllı mühimmat sistemlerindeki liderliğini Toyca-05 ile perçinliyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)
YENi NESiL SiSTEMIN ÖNE ÇIKAN TEKNiK DETAYLARI ŞÖYLE SIRALANDI

70 kilometre operasyonel menzil.
5 kilogram ağırlığında harp başlığı.
Gelişmiş hedef kilitleme sistemi.
45 derece açıyla otonom dalış yeteneği.
Lidar yakınlık sensörü ile hassas vuruş.

Telegram üzerinden suç örgütü propagandası yaptılar: 16 tutuklama
SONRAKİ HABER

Telegram üzerinden suç örgütü propagandası yaptılar

 CHP'li belediye başkanları milletin parasını sevgilileri için harcadı
ÖNCEKİ HABER

CHP’li başkanların yasak aşk fonu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler