İnsansız hava araçları, akıllı mühimmat sistemleri ve yüksek teknoloji odaklı projelerle küresel ölçekte adından söz ettiren Türkiye, bu alandaki üretim kapasitesini her geçen gün daha da ileri taşıyor.

Son olarak tanıtılan yeni kamikaze İHA Toyca-05, düşük maliyetli yapısı, sürü uçuş kabiliyeti ve otonom taarruz özellikleriyle savunma sanayisinde yeni bir aşamaya işaret etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yeni insansız hava aracı Toyca- 05'in tamamen yerli tasarımla geliştirildiğini, tam otonom uçuş kabiliyeti ve sürü yeteneğiyle öne çıktığını söyledi.

