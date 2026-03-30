Aile Bakanlığı devreye girdi: Giresun'daki 16 yaşındaki T.T.'nin ölüm dosyasına müdahil olunacak

Giresun Görele eski belediye başkanı tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve ardından geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 16 yaşındaki T.T.'nin ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek, hem taciz soruşturmasına hem de ölümlü kazaya ilişkin adli sürece en üst düzeyde müdahil olunacağını duyurdu.

Aile Bakanlığı devreye girdi: Giresun'daki 16 yaşındaki T.T.'nin ölüm dosyasına müdahil olunacak
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde cinsel tacize uğradığını beyan eden 16 yaşındaki T.T.'nin trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine başlatılacak adli sürece müdahil olacağını açıkladı.
  • Bakanlık, cinsel taciz suçundan görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanına ilişkin süreci en başından itibaren yakından izlediğini bildirdi.
  • Bakanlık, trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli süreçte olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için hukuki takibi titizlikle sürdüreceğini belirtti.
  • Bakanlık, çocuğun üstün yararını esas alarak cinsel istismar ve taciz davalarında hukuki takibini sürdürdüğünü vurguladı.
  • Bakanlık, çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında sıfır tolerans anlayışıyla hareket edeceğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde cinsel tacize uğradığını beyan eden 16 yaşındaki T.T.'nin trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan adli sürece müdahil olacağını bildirdi. Bakanlık, çocuğun üstün yararını esas alarak olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için hukuki takibin titizlikle sürdürüleceğini açıkladı.

Hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç kız. (Fotoğraflar DHA ve İHA'ya aittir.)

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Görele'de "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanına ilişkin sürecin, Bakanlık tarafından en başından itibaren yakından izlendiği vurgulandı. Söz konusu olayda tacize maruz kaldığını belirten T.T.'nin trafik kazası sonucu vefat etmesi, bakanlık kanadında derin bir üzüntüyle karşılandı.

ADLİ SÜRECE MÜDAHİL OLUNACAK

Yapılan açıklamada, hayatını kaybeden çocuğa Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyen Bakanlık, şu ifadeleri kaydetti:

"Bakanlığımız, cinsel istismar ve taciz davalarında olduğu gibi bu olayda da çocuğun üstün yararını esas alarak sürecin en başından itibaren hukuki takibini sürdürmektedir. Meydana gelen trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli sürece de müdahil olunacak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreç titizlikle takip edilecektir."

İSTİSMARA SIFIR TOLERANS

Bakanlık açıklamasının sonunda, çocuklara yönelik her türlü ihmal ve istismara karşı tavizsiz bir duruş sergileneceği belirtilerek, "Çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında sıfır tolerans anlayışımızla hareket etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

