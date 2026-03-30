Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde cinsel tacize uğradığını beyan eden 16 yaşındaki T.T.'nin trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan adli sürece müdahil olacağını bildirdi. Bakanlık, çocuğun üstün yararını esas alarak olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için hukuki takibin titizlikle sürdürüleceğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Görele'de "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanına ilişkin sürecin, Bakanlık tarafından en başından itibaren yakından izlendiği vurgulandı. Söz konusu olayda tacize maruz kaldığını belirten T.T.'nin trafik kazası sonucu vefat etmesi, bakanlık kanadında derin bir üzüntüyle karşılandı.
ADLİ SÜRECE MÜDAHİL OLUNACAK
Yapılan açıklamada, hayatını kaybeden çocuğa Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyen Bakanlık, şu ifadeleri kaydetti:
"Bakanlığımız, cinsel istismar ve taciz davalarında olduğu gibi bu olayda da çocuğun üstün yararını esas alarak sürecin en başından itibaren hukuki takibini sürdürmektedir. Meydana gelen trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli sürece de müdahil olunacak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreç titizlikle takip edilecektir."
İSTİSMARA SIFIR TOLERANS
Bakanlık açıklamasının sonunda, çocuklara yönelik her türlü ihmal ve istismara karşı tavizsiz bir duruş sergileneceği belirtilerek, "Çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında sıfır tolerans anlayışımızla hareket etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.