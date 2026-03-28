Batum tatili, hayali kadro ve 8 milyonluk vurgun: CHP'li Özkan Yalım’ın kurduğu rant imparatorluğu çöktü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, belediye kaynaklarını ve rüşvet çarkından elde edilen gelirleri şahsi zevkleri için kullandığı belgelendi. Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki sevgilisi S.A. ile yakalanan Yalım'ın, bu kişiyle Gürcistan'ın Batum kentinde lüks tatil yaptığı ve bir diğer sevgilisi A.A.'yı ise belediyede kadroya alarak hiç işe getirtmeden maaş ödediği saptandı. 8 milyon liralık hayali heykel ihalesiyle kamu zararına yol açan Yalım'ın, deşifre olan rüşvet ağını ve MASAK raporlarına yansıyan 114 taşınmazlık dev servetini gizlemek için kurduğu düzen, emniyetin titiz çalışmasıyla yerle yeksan edildi.

Batum tatili, hayali kadro ve 8 milyonluk vurgun: CHP'li Özkan Yalım'ın kurduğu rant imparatorluğu çöktü
  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın belediye çalışanı sevgilisi S.A. ile Mart ayında Batum'da tatil yaptığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında tespit edildi.
  • Yalım'ın diğer sevgilisi A.A.'nın 2024'te belediyeye kadroya alındığı ancak işe gitmeden maaş alıp yurtdışı seyahatleri yaptığı belirlendi.
  • Uşak Belediyesi'nde 29 Ağustos 2024'te yapılan Kurtuluş Mahallesi çevre düzenlemesi ihalesinin yaklaşık 8 milyon TL'ye verildiği ancak piyasa değerinin 1.5-2 milyon TL olduğu ortaya çıktı.
  • Özkan Yalım ve sevgilisi S.A., Ankara'da kaldıkları otel odasında gözaltına alınırken valizlerindeki uçak etiketleri Batum seyahatini doğruladı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Yalım ile birlikte 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Uşak Belediyesi'nde ortaya çıkarılan rüşvet ve yolsuzluk çarkıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Başkan Yalım Ankara'da belediye çalışanı olan sevgilisi S.A. (21) ile birlikte kaldığı otel odasında gözaltına alınmıştı.

CHP'li Yalım sevgilisiyle otel odasında gözaltına alınmıştı.

YOLSUZLUK PARASIYLA TATİL

Soruşturmada elde edilen kayıtlara göre Özkan Yalım'ın belediye çalışanı sevgilisi S.A.'yı ile yurtdışına tatile götürdüğü belirlendi. Kayıtlara göre Yalım, 21 Mart Cumartesi günü saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptı ve saat 13.45'te kalkan uçakla Gürcistan'ın Batum kentine giderek 16.40'ta iniş yaptı. Sevgilisi S.A.'nın ise 22 Mart Pazar günü saat 00.10'da Artvin Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına geçtiği belirlendi.

Farklı güzergâhlar kullanmalarına rağmen iki ismin Batum'da buluştuğu ve birlikte tatil yaptığı tespit edildi. İkilinin 24 Mart sabahı saat 06.52'de yeniden Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı, aynı gün Rize-Artvin Havalimanı'ndan Ankara'ya geçtikleri tespit edildi. Ankara'daki otelde yapılan operasyonda yakalanan Yalım ve S.A.'nın valizlerinde bulunan uçak etiketleri de seyahatin tüm detaylarını doğruladı.

İŞE GİTMEDEN MAAŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer çarpıcı bulgu ise belediyedeki kadro uygulamaları oldu. Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisi olduğu belirlenen A.A.'nın 2024'te belediyede kadroya alındığı tespit edildi.

Ancak A.A.'nın işe gitmeden maaş aldığı ve belediye imkânlarıyla yurt dışı seyahatleri yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, belediyede "hayali personel" uygulamasını gözler önüne serdi.

8 MİLYON LİRALIK İHALE VURGUNU

Soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi'nde yapılan bir ihale vurgunu da ortaya çıktı. 29 Ağustos 2024'te yapılan "Kurtuluş Mahallesi Atatürk Heykeli önü çevre düzenlemesi" işinin yaklaşık 7 milyon 985 bin TL + KDV bedelle ihale edildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde aynı işin piyasa değerinin en fazla 1.5–2 milyon TL olduğu ortaya konuldu. Aradaki büyük farkın kamu zararına yol açtığı belirlenirken, ihalenin belediyeye ait şirket üzerinden verilmesi dikkat çekti.

Haber: Kerim Cengil

Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Otel odasında yakalanan CHP'li Özkan Yalım'ın serveti ortaya çıktı: 34 araç, 114 taşınmaz…
