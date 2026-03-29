Besleyici ve sağlıklı içeriği nedeniyle son yıllarda tüketimi giderek artan tam buğday ekmeğinde oynanan oyun deşifre oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmeğe kahverengi veya siyah renk ile aroma vermek amacıyla kavrulmuş malt unu ve kavrulmuş nohut unu karıştırıldığını belirledi.



Bakanlık, tam buğday ekmeğinin amacına uygun olarak üretilip tüketilebilmesi için söz konusu kavrulmuş unların kullanımını yasaklamaya yönelik taslak hazırladı.



YENİ TASLAKLA HİLELİ KATKILARA YASAK GELİYOR



Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre; taslak kapsamında Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yer alan "kavrulmuş malt unu" ibaresinin yürürlükten kaldırılması öngörülürken, ekmeğe kahverengi, siyah gibi koyu renk veya aroma vermek amacıyla kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu, koyu malt özü ve benzeri bileşenler ilave edilmesi yasaklanıyor.

İŞLETMELERE EYLÜLE KADAR SÜRE



Aynı şekilde ekmeğin iç kısmına doğal renginden daha koyu bir renk kazandırmak amacıyla kavurma veya yüksek sıcaklıkta pişirme işlemi de uygulanamayacak. Gıda işletmelerinin 30 Eylül 2026 tarihine kadar bu düzenlemeye uyum sağlaması gerekecek.

