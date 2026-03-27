MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim." ifadelerini kullandı.
YÖNTER'DEN SERT SÖZLER: SENİ HER CİHETTEN İZLİYORUZ
İstifa açıklaması öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla da gündeme gelen Yönter'in, parti içinde "ajan" vurgusu yaptığı dikkat çekti. Yönter paylaşımında, "MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…" ifadelerine yer verdi.