Gazze'de yüzyılın soykırımını gerçekleştiren, İran , Lübnan, Suriye, Yemen ve Irak'ta masumları katleden İsrail'de korku ve endişe artık had safhaya çıktı. Tel Aviv'de yapılan güvenlik kabinesi toplantısına katılan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun çökmenin eşiğinde olduğunu açıkladı.

ORDUMUZ ÇÖKÜŞTE



İsrail dışında yaşayan ve askerlik görevi gelmesine rağmen firarda olanlar nedeniyle asker sıkıntısının arttığını belirten Zamir, "Yedek asker sisteminin yetersizliği ve Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının güvenlik açığı yarattığını görüyoruz. Ordumuz çöküşte. Acil önlemler almalıyız. Hiç umulmayanlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.



Başbakan Netanyahu da asker açığını gidermek için zorunlu hizmet süresini uzatma kararı aldı. Mevcut uygulamada Erkekler 32, kadınlar 24 ay hizmet verirken, tartışmalar erkeklerde hizmet süresinin 36 aya çıkarılması kararlaştırıldı.



Zamir'in açıklamaları, İsrail'de aşırı muhafazakar Yahudi topluluğu Haredilerin askerlikten muaf tutulması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

