RİYAD'DAKİ 12 ÜLKELİK BİLDİRİ TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ROLÜNÜ ÖNE ÇIKARDI Bu yaklaşım yalnızca içeride değil, bölgesel dengelerde de karşılık buldu. Güvenlik çevrelerine göre Türkiye'nin bu süreçte sergilediği duruş, saldırıya maruz kalan ülkelerin liderleri dahil olmak üzere geniş bir uluslararası zeminde dikkatle takip edildi. Bu çerçevede 18 Mart 2026'da Riyad'da yayımlanan ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temsil edildiği 12 ülkelik ortak bildiri, Ankara'nın diplomatik ağırlığını somutlaştıran kritik bir eşik olarak öne çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TÜRKİYE'NİN KRİZ DİPLOMASİSİNİ GÖLGELEYEN ÇIKIŞ İç politikada ise bu dış politika hattı üzerinden sert tartışmalar yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söz konusu bildiriye yönelik açıklamaları, iktidar cephesinde Türkiye'nin küresel ölçekte güçlenen etkisini gölgelemeye dönük bir hamle olarak yorumlandı. Siyasi kulislerde, Türkiye'nin artan jeopolitik etkisinin iç politikada yeni gerilim başlıkları ürettiği değerlendirmeleri yapılıyor.

PEZEŞKİYAN'IN ERDOĞAN'A TÜRKÇE MESAJI TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ YANSITTI Ancak sahadan gelen veriler farklı bir tabloya işaret ediyor. Güvenlik kaynaklarına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Türkçe mesajı, Türkiye'nin bölgesel denklemde nasıl okunduğunu net biçimde ortaya koydu. Pezeşkiyan'ın İsrail'e karşı sergilenen tutumu takdir eden ifadeleri, Ankara'nın denge kurucu rolünün dış aktörler nezdinde de karşılık bulduğunu gösterdi.

ORTAK METİN SALDIRILARIN DURDURULMASI VE DİPLOMASİ VURGUSUNU ÖNE ÇIKARDI Türkiye'nin 11 ülkeyle birlikte imza attığı ortak metin de bu stratejik hattın uluslararası düzlemde teyidi niteliğinde. Metinde saldırıların durdurulması, yayılmacı politikalara karşı durulması ve diplomasinin çözüm adresi olduğunun vurgulanması, Ankara'nın "oyun kurucu" (game changer) rolünü pekiştiren unsurlar arasında gösteriliyor.