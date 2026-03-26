Ortadoğu'da tansiyonu yükselten gelişmeler zinciri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başladı, İran'ın bölgeye yayılan karşı hamleleriyle genişledi. Ancak bu süreçte Türkiye, krizi büyüten değil yöneten bir çizgi izledi. Diplomatik kulislerde edinilen bilgilere göre Ankara, daha ilk aşamada gerilimin savaşa dönüşmemesi için yoğun bir temas trafiği yürüttü.
ANKARA'DAN NET DURUŞ: GÜVENLİK ARTTI, TARAFSIZLIK SÜRDÜ
Sıcak çatışma ihtimalinin gerçeğe dönüşmesiyle birlikte Türkiye çok katmanlı bir strateji devreye aldı. Bir yandan sınır güvenliği ve iç güvenlik başlıklarında önlemler artırılırken, diğer yandan çatışmanın doğrudan tarafı olunmaması yönünde net bir politik duruş ortaya kondu. Süreç boyunca diplomasi kanalları açık tutuldu, ateşin söndürülmesine yönelik girişimler kesintisiz sürdürüldü.
GÜVENLİK KAYNAKLARI: TÜRKİYE GERİLİMİ DÜŞÜRMEYE ODAKLANAN BİR STRATEJİ İZLEDİ
Sahadaki tabloya hâkim güvenlik kaynakları, Türkiye'nin attığı adımların ortak bir akla dayandığını vurguluyor: Gerilimi tırmandırmak değil düşürmek, çatışmayı derinleştirmek değil kontrol altına almak. Ankara'nın gerektiğinde tüm taraflara açık mesaj verebilen, ilkesel çizgisini koruyan ve bağımsız hareket eden bir aktör olarak öne çıktığı ifade ediliyor.
RİYAD'DAKİ 12 ÜLKELİK BİLDİRİ TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ROLÜNÜ ÖNE ÇIKARDI
Bu yaklaşım yalnızca içeride değil, bölgesel dengelerde de karşılık buldu. Güvenlik çevrelerine göre Türkiye'nin bu süreçte sergilediği duruş, saldırıya maruz kalan ülkelerin liderleri dahil olmak üzere geniş bir uluslararası zeminde dikkatle takip edildi. Bu çerçevede 18 Mart 2026'da Riyad'da yayımlanan ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temsil edildiği 12 ülkelik ortak bildiri, Ankara'nın diplomatik ağırlığını somutlaştıran kritik bir eşik olarak öne çıktı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TÜRKİYE'NİN KRİZ DİPLOMASİSİNİ GÖLGELEYEN ÇIKIŞ
İç politikada ise bu dış politika hattı üzerinden sert tartışmalar yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söz konusu bildiriye yönelik açıklamaları, iktidar cephesinde Türkiye'nin küresel ölçekte güçlenen etkisini gölgelemeye dönük bir hamle olarak yorumlandı. Siyasi kulislerde, Türkiye'nin artan jeopolitik etkisinin iç politikada yeni gerilim başlıkları ürettiği değerlendirmeleri yapılıyor.
PEZEŞKİYAN'IN ERDOĞAN'A TÜRKÇE MESAJI TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ YANSITTI
Ancak sahadan gelen veriler farklı bir tabloya işaret ediyor. Güvenlik kaynaklarına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Türkçe mesajı, Türkiye'nin bölgesel denklemde nasıl okunduğunu net biçimde ortaya koydu. Pezeşkiyan'ın İsrail'e karşı sergilenen tutumu takdir eden ifadeleri, Ankara'nın denge kurucu rolünün dış aktörler nezdinde de karşılık bulduğunu gösterdi.
ORTAK METİN SALDIRILARIN DURDURULMASI VE DİPLOMASİ VURGUSUNU ÖNE ÇIKARDI
Türkiye'nin 11 ülkeyle birlikte imza attığı ortak metin de bu stratejik hattın uluslararası düzlemde teyidi niteliğinde. Metinde saldırıların durdurulması, yayılmacı politikalara karşı durulması ve diplomasinin çözüm adresi olduğunun vurgulanması, Ankara'nın "oyun kurucu" (game changer) rolünü pekiştiren unsurlar arasında gösteriliyor.
TÜRKİYE'NİN DEVLET AKLI DEVREDE: ANKARA KRİZİ YÖNETEN AKTÖR OLDU
Sürecin bütününe bakıldığında Türkiye'nin reflekslerinin anlık değil, derin bir devlet aklına dayandığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen bu politika, kararsızlık değil bilinçli tercih, savrulma değil stratejik yön tayini olarak okunuyor. Güvenlik kaynakları, Ankara'nın kendisine dayatılan senaryoları değil, kendi çıkarlarını merkeze alan bağımsız bir yol izlediğinin altını çiziyor.
SÜRECİN SİYASİ POLEMİKLERE İNDİRGENMESİ ELEŞTİRİ KONUSU OLDU
Yapılan açıklamaların bağlamından koparılarak sunulması ve sürecin günlük siyasi polemiklere indirgenmesi ise Türkiye'nin çok boyutlu diplomasisini zayıflatmaya dönük bir girişim olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen Ankara'nın çizgisi net: Barış, istikrar ve denge.
ORTADOĞU DENKLEMİNDE TÜRKİYE "OYUN KURUCU"
Ortadoğu'nun satranç tahtasında taşlar hızla yer değiştirirken Türkiye, yalnızca oyuna dahil olan bir aktör değil, oyunun kurallarını yeniden yazan bir merkez olarak konumlanıyor.