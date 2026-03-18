MSB'den İncirlik'te siren açıklaması: "Paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bilindiği gibi ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaşın ardından Türkiye'ye 3 füze saldırısı gerçekleşmişti.

  • Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığına dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • Bölgede herhangi bir saldırı veya olumsuz durum bulunmadığı belirtildi.
  • Olayın yanlış alarm olduğu ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Bölgede herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmadığı ifade edildi. Yapılan bilgilendirmede olayın yanlış alarm olduğu belirtildi.

MART AYINDA TÜRKİYE'NİN HAVA SAHASINA GİREN FÜZELER

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaşın ardından Türkiye'ye 3 füze saldırısı gerçekleşmişti.

4 MART 2026

  • İran'dan ateşlenen balistik füze Türkiye yönüne ilerledi
  • NATO hava savunma sistemleri tarafından Doğu Akdeniz'de imha edildi
  • Parçalar Hatay (Dörtyol) civarına düştü
  • Can kaybı yok

9 MART 2026

  • İkinci füze Türkiye hava sahasına girdi
  • Yine NATO tarafından havada etkisiz hale getirildi
  • Parçalar Gaziantep'e düştü
  • Can kaybı yok


13 MART 2026

  • Üçüncü bir füzenin daha Türkiye yönüne geldiği ve NATO unsurlarınca Akdeniz üzerinde imha edildiği bildirildi.



MSB'den İncirlik açıklaması: Üs tamamen Türkiye'nin kontrolünde

