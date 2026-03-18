Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Bölgede herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmadığı ifade edildi. Yapılan bilgilendirmede olayın yanlış alarm olduğu belirtildi.

MART AYINDA TÜRKİYE'NİN HAVA SAHASINA GİREN FÜZELER



ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaşın ardından Türkiye'ye 3 füze saldırısı gerçekleşmişti.



4 MART 2026

İran'dan ateşlenen balistik füze Türkiye yönüne ilerledi

NATO hava savunma sistemleri tarafından Doğu Akdeniz'de imha edildi

Parçalar Hatay (Dörtyol) civarına düştü

Can kaybı yok

9 MART 2026

İkinci füze Türkiye hava sahasına girdi

Yine NATO tarafından havada etkisiz hale getirildi

Parçalar Gaziantep'e düştü

Can kaybı yok



13 MART 2026

Üçüncü bir füzenin daha Türkiye yönüne geldiği ve NATO unsurlarınca Akdeniz üzerinde imha edildiği bildirildi.





