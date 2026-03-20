Son dakika haberi: Sosyal medyada İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığına dair yayılan iddialar üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları bölgede herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

"SALDIRI YOK, YANLIŞ ALARM"

Bakanlık kaynakları, sosyal medya platformlarında infiale neden olan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Durumun yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."